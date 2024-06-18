醫師救人遲授課遭罰後又「被停診」 網促南醫大說清楚

廣東南方醫科大學教師、兒科醫師俞莉「因救人上課遲到被罰」16日登上熱搜，事件連日引起輿論巨大爭議，南方醫科大學南方醫院17日表示，目前各級領導仍在開會商討，最終會有個定論。南方醫院宣傳處稱，目前對俞莉的處理結果屬於最輕的一檔。但醫院掛號系統顯示，逢周四上午看診的俞莉20日「停職」，不能預約掛號。

現代快報報導，南方醫科大學南方醫院宣傳處一名工作人員表示，該事件還在調查了解中，目前的處理結果被認定為教學差錯，屬於「最輕的一檔」。俞莉對此處理結果應該是比較認可的。這名患者本身就住在醫院，俞莉在不在，病人的救治都是有能力的。即便有突發情況，可以打電話報備下。

新浪新聞報導，17日查詢南方醫院官方預約掛號平台發現，俞莉已停職。預約頁面顯示，俞莉20日「已停職，不能預約掛號」。南方醫科大學南方醫院兒科門診工作人員回應稱，「是有事情停職了，停職的話是門診那邊安排的，具體原因我們也不清楚。」至於什麼時候恢復接診，「目前沒有接到通知」。

對此，網友又炸鍋，砲轟學校、院方處理做法，「太離譜了，人命關天，救死扶傷，難道只是說說而已嗎？ 」、「學醫救不了中國人」、「請學校說清楚，按照規章制度，這位教師醫師該怎麼做？是先救人還是先上課？總不能這樣也被罰那樣也被罰吧？」

事件起源於有外籍留學生 反映俞莉5月10日未按時到達教室授課，她負責2019年臨牀醫學（英語授課）班級兒科課程。南方醫科大學回應稱，當時俞莉分管患兒病情危重，遂在授課前到病房查看，期間患兒疑似腦出血，遂緊急處理；俞莉未能及時報告教研室，最終導致遲到事件。通報認為俞莉當日行為是為了搶救病人並非故意為之，但經研究結果認定此事件為「教學差錯」。