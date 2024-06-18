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地方政府沒錢？ 多家企業被追30年前稅 業績恐受影響

記者賴錦宏／綜合報導
中國近期傳出多家企業被要求補稅的消息，甚至有「倒查30年」的說法。（中新社）
中國近期傳出多家企業被要求補稅的消息，甚至有「倒查30年」的說法。（中新社）

中國多個地方政府已要求多家企業補繳稅款，其中最遠可追溯到1990年代的稅款，突顯在中國經濟復甦不平衡和房地產市場持續低迷的大背景下，地方政府對資金的需求。

彭博社報導，多家上市公司近幾個月在交易所提交的文件中稱，已收到政府要求補繳數千萬元人民幣的稅款，並警告投資者，這可能會影響公司收益。

另據央廣網消息，維維股份13日公告，原控股子公司湖北枝江酒業因未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，被相關部門要求補繳稅款逾人民幣8500萬元(約1171萬美元)。

維維股份公告發出後，引發市場廣泛關注，一時間「稅務倒查30年」的聲音四起。

據上海證券報早前報導，湖北宜昌當地有關部門就此說，不存在「倒查30年」，此次對枝江酒業下發「稅務事項通知書」，是審計部門發現枝江酒業前期有稅款欠繳，稅務部門按照程序正常追繳。

據彭博社報導，除維維股份，華林證券、博彙、藏格礦業和北大醫藥都曾發表過類似公告。央廣網稱，藏格礦業涉及的金額高達4.8億元，並指這些公司的補稅原因多樣，包括政策變化、少計稅、未按規定申報、關聯交易價格偏低、對稅收政策理解有偏差等。

由於中國經濟增長放緩和樓市低迷導致土地出讓收入大減，中國各地方政府面臨前所未有的增收壓力。它們的負債已經居高不下，進一步提高槓桿率的能力受限，迫使中央政府加大財政支出力度。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬說，要求企業補繳稅費可能是因為地方政府的財政困窘。他補充說，「我認為他們需要一些資金以在季度末之前付款」，因為地方政府通常會在那個時間向政府項目承包商付款。

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