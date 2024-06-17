央視起底不肖產業鏈 廣州3000元高仿包 當2萬元正品賣

央視財經指出，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證明等通通都能「做」出來。(取材自央視財經)

中國假貨猖獗不是新聞，特別的是，央視財經主動揭發，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證明等通通能「做」出來。商家將3000元(人民幣，下同，約415美元)的高仿奢侈品，直接當作2萬元正品來賣，並透過特別製作的海外物流假單據來增加消費者信任度。

報導指出，位在廣州火車站西側的商業區、東側的白雲世界皮具貿易中心以及周邊小區，都是當地人所熟知的假貨集散中心。見到潛在消費者前去，儘管尚未從計程車下車，路邊就有被當地稱為「拉客仔」的人湊過來拉生意。

報導指出，上述販售假貨的商店並非僅藏在居民樓，在廣州火車站附近的商場裡，不少店鋪販售看似自主品牌的服飾和皮件，但當詢問後店家便會立即稱，店內還有仿冒的名牌皮件和服裝，可批發也可零售，甚至有專門小程序供消費者選擇。

有商販指出，進場前會查驗顧客身分，若懷疑是政府、媒體等人員就不准進入。在確認身分「安全」後，店家才會將門推開，展示貨架上各種高仿名牌包。有顧客問價時，女店員還會謹慎地將價格在計算機上按出價錢。

央視記者還發現，市場內各家業者定價並不統一，即便是從同一個製假工廠流出的貨源，價格也能有數倍的差距。在廣州火車站西側的金都服裝批發市場，其他店鋪中售價800元的皮帶，在這裡的批發價不過180元，也號稱為頭層牛皮，帶全套包裝。而街邊遊蕩的拉客銷售，每帶客成交一單，提成就超過百元。

店家透露，在他們這裡購買包具、服裝，只能獲得基礎的包裝，但票據上會有商品編號、銀行卡、授權碼、日期等訊息，普通消費者難以分辨真假。而且除了常見的香港 假票據，這裡還能提供日本 、南韓 等地的假票據。

廣東廣州桂花崗小區商家稱，「代購當正品賣屬於詐騙，我按假的賣，我屬於觸犯它的品牌，不會判刑那麼重。」按正品賣的話，價值比較高。他指，一個包拿貨為3000元，代購可賣2萬元，「我們擺好跟你說我是高仿的，不是真的。」

針對廣州的「高仿假貨」問題，廣州市高度重視，成立侵權假冒整治工作組，兵分多路，開展拉網式排查，「所有涉案商品已被登記，涉案檔口被查封」，嚴查侵權假冒決不寬貸。