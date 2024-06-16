暴露癖？他去合肥臥鋪車上脫光朝她裸睡 女乘客機智取證

男子深夜在鋪位上脫光衣服面對著郭女士裸睡。(視頻截圖)

乘客郭女士反映，她日前搭乘臥鋪火車時，一名男子深夜在鋪位上脫光衣服面對著自己裸睡，期間還不斷弄出聲音吸引人注意。郭女士打開手機假裝P圖，拍下證據後報警。乘警到來之後，男子已經穿上了衣服，稱自己喝酒了什麽都不記得。

沸點視頻報導，事發於14日T35次北京開往合肥的列車上，乘客郭女士表示，其對面鋪位深夜出現一名裸男，一絲不掛對著自己裸睡，期間不僅有許多小動作，還不斷發出聲音吸引人注意。

郭女士其後拍攝影像取證，並向列車乘務員反應情況。乘警趕到後，涉事男子已經穿好衣服，且辯稱「自己喝酒了什麽都不記得」。但郭女士表示，男子上車後一直在吃東西，應該是清醒的。

最終，乘務員為郭女士更換了鋪位，乘警對男子進行了批評教育。

此事在網上曝光後引發熱議，微博 閱讀量近億，不少人抨擊該名男：「是不是暴露癖？」「可以上黑名單了吧。」

「那麽普通又那麽自信……一身肥肉。」還有人建議「應該當場開直播。那大家都見識見識小是能小成啥樣。」