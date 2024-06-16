我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家「驚人便宜」

密西根州槍案9傷 8歲童頭部中彈 嫌犯疑自殺身亡

備戰拳賽39天減20斤 瀋陽大學生「變人乾」猝死 家屬質疑校方

中國新聞組／綜合報導
圖為瀋陽師範大學。(取材自新黃河)
圖為瀋陽師範大學。(取材自新黃河)

瀋陽師範大學體育科學學院大一學生小許6月9日在學校寢室內猝死，家屬質疑小許是為代表學校備戰拳擊賽，在39天減重近20斤（10公斤）過程中多次出現低鉀血症等病症，學校相關單位卻未對小許的訓練進行干預，導致悲劇發生，要求校方賠償80餘萬元（人民幣，下同）。校方則稱是小許自願參賽減重，並曾勸他「不行就別減了」，已盡到關懷義務，只願退學費等約5萬元。

新黃河報導，小許家在浙江溫州，從初中開始練習拳擊，去年考入位於遼寧省瀋陽市的瀋陽師範大學體育科學學院。6日，小許在微信朋友圈發布了最後一條動態「變人乾了」，同時還附上了三張圖片，第一張是他在拳擊台上打靶訓練；另一張是他在寢室內赤膊展示肌肉；最後一張是他39天內減重近20斤的紀錄截圖。

三天後，小許倒在了寢室內。據瀋陽七三九醫院出具的門（急）診病歷顯示，小許的同寢同學代訴，小許於10時40分在寢室床上，叫喊一聲後失去意識，送醫搶救半小時後死亡。初步診斷結果死因為「猝死」。

家屬們認為，小許的死與賽前減重有著必然的關聯。今年4月份，小許響應學校號召，代表學校報名參加了一場全國性的拳擊比賽。截圖顯示，4月28日至6月6日，他的體重從60.85公斤降到了50.9公斤，體脂率從17.6%降至14.2%。

瀋陽師範大學體育科學學院相關負責人回應稱，小許是自願報名參賽。校方將原因歸結於小許選擇報名更輕量的組別，以期望獲得更好的名次，並非校方要求其減重。

然而，這種解釋並未得到家屬的認可。家屬們認為，作為專業院校，校方應對小許的身體狀況進行評估，並合理指導其參賽組別。此外，家屬還指出，小許在減重期間已出現身體病症。

在小許的朋友圈中，5月18日，小許在學校出現頭暈、惡心、嘔吐及大汗等症狀，送醫後自述為減重而控制飲食並加強運動，體重減輕約10公斤，伴有失眠現象。經醫院診斷，小許患有急性胃炎和低鉀血症。

或許是為了寬慰家人，小許和父母說這次只是過度疲勞。小許的父親一度準備從浙江飛到遼寧，但在小許輔導員的安撫下，家人還是選擇相信孩子和學校，「（輔導員）只說他胃炎，沒有說缺鉀的病症。」

6月1日，小許在朋友圈更新了動態，稱「又是靠鉀片續命的一天」，並曬出了氯化鉀緩釋片的藥物。家屬們認為，校方在小許第一次發病後，應該把詳細情況與家屬進行溝通，並對小許的訓練進行干預，或許就能夠避免這場悲劇的發生。

體育科學學院上述負責人解釋稱，在小許第一次發病後去醫院複查，顯示身體正常，而輔導員和和班長都跟小許說，你不行就別減了，校方已經盡到了相應的義務；班級同學還帶小許一起吃飯，幫助他恢復身體。

小許離世後，其家人與學校經歷了多次溝通，商談賠償事宜。小許姑姑表示，家屬目前的訴求是希望校方能夠給予80萬餘元的賠償，但校方答覆是，可以返還小許的學費、食宿費等相關費用，共計約5萬元。雙方在善後賠償金額上存在較大爭議，始終未能談妥。

小許的朋友圈截圖。(取材自新黃河)
小許的朋友圈截圖。(取材自新黃河)

減重 猝死 微信

上一則

中國「茅台信仰」遇危機 投資達人段永平力挺

延伸閱讀

檸檬水不助減肥 生活三招更剷肉

檸檬水不助減肥 生活三招更剷肉
3大夏季水果是減重地雷 芒果上榜「1聖果可連皮吃」

3大夏季水果是減重地雷 芒果上榜「1聖果可連皮吃」
養生／3瘦身飲食法 吃對才有效

養生／3瘦身飲食法 吃對才有效
弄髒不心疼 大學生不甩名牌包改買這款

弄髒不心疼 大學生不甩名牌包改買這款

熱門新聞

女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好
火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當