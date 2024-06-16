備戰拳賽39天減20斤 瀋陽大學生「變人乾」猝死 家屬質疑校方

圖為瀋陽師範大學。(取材自新黃河)

瀋陽師範大學體育科學學院大一學生小許6月9日在學校寢室內猝死 ，家屬質疑小許是為代表學校備戰拳擊賽，在39天減重 近20斤（10公斤）過程中多次出現低鉀血症等病症，學校相關單位卻未對小許的訓練進行干預，導致悲劇發生，要求校方賠償80餘萬元（人民幣，下同）。校方則稱是小許自願參賽減重，並曾勸他「不行就別減了」，已盡到關懷義務，只願退學費等約5萬元。

新黃河報導，小許家在浙江溫州，從初中開始練習拳擊，去年考入位於遼寧省瀋陽市的瀋陽師範大學體育科學學院。6日，小許在微信 朋友圈發布了最後一條動態「變人乾了」，同時還附上了三張圖片，第一張是他在拳擊台上打靶訓練；另一張是他在寢室內赤膊展示肌肉；最後一張是他39天內減重近20斤的紀錄截圖。

三天後，小許倒在了寢室內。據瀋陽七三九醫院出具的門（急）診病歷顯示，小許的同寢同學代訴，小許於10時40分在寢室床上，叫喊一聲後失去意識，送醫搶救半小時後死亡。初步診斷結果死因為「猝死」。

家屬們認為，小許的死與賽前減重有著必然的關聯。今年4月份，小許響應學校號召，代表學校報名參加了一場全國性的拳擊比賽。截圖顯示，4月28日至6月6日，他的體重從60.85公斤降到了50.9公斤，體脂率從17.6%降至14.2%。

瀋陽師範大學體育科學學院相關負責人回應稱，小許是自願報名參賽。校方將原因歸結於小許選擇報名更輕量的組別，以期望獲得更好的名次，並非校方要求其減重。

然而，這種解釋並未得到家屬的認可。家屬們認為，作為專業院校，校方應對小許的身體狀況進行評估，並合理指導其參賽組別。此外，家屬還指出，小許在減重期間已出現身體病症。

在小許的朋友圈中，5月18日，小許在學校出現頭暈、惡心、嘔吐及大汗等症狀，送醫後自述為減重而控制飲食並加強運動，體重減輕約10公斤，伴有失眠現象。經醫院診斷，小許患有急性胃炎和低鉀血症。

或許是為了寬慰家人，小許和父母說這次只是過度疲勞。小許的父親一度準備從浙江飛到遼寧，但在小許輔導員的安撫下，家人還是選擇相信孩子和學校，「（輔導員）只說他胃炎，沒有說缺鉀的病症。」

6月1日，小許在朋友圈更新了動態，稱「又是靠鉀片續命的一天」，並曬出了氯化鉀緩釋片的藥物。家屬們認為，校方在小許第一次發病後，應該把詳細情況與家屬進行溝通，並對小許的訓練進行干預，或許就能夠避免這場悲劇的發生。

體育科學學院上述負責人解釋稱，在小許第一次發病後去醫院複查，顯示身體正常，而輔導員和和班長都跟小許說，你不行就別減了，校方已經盡到了相應的義務；班級同學還帶小許一起吃飯，幫助他恢復身體。