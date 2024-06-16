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浙江男買3車位停玩具車 保安砸了「騰位」 結果...

中國新聞組╱杭州16日電
浙江趙男的停車位常遭他人占用，於是他把兒子的玩具車停在車位上，沒想到竟遭社區保安砸爛，他一怒之下提告。(視頻截圖)
浙江趙男的停車位常遭他人占用，於是他把兒子的玩具車停在車位上，沒想到竟遭社區保安砸爛，他一怒之下提告。(視頻截圖)

浙江有名趙姓男子在社區停車場買了3個停車位，常遭他人占用，於是他突發奇想，把兒子的3輛玩具車停在車位上，沒想到竟遭社區保安砸爛丟棄，他一氣之下對保安提告，並求償6萬元(人民幣，下同，約8306美元)。

青島晚報報導，趙先生買房時考量到未來可能會多買車，於是一口氣買了3個停車位。然而隨著社區居民越來越多，他多買的停車位因為空著的緣故，常遭到其他人非法占用，趙先生為此很懊惱。後來乾脆把兒子三輛昂貴的玩具車停在車位上，防止別人霸停。

沒想到趙男反引發其他住戶抗議，認為趙男的行為自私又浪費資源，於是物業管理多次和趙男協商，趙男堅持自身購買的車位不應遭他人占用，協商破局；豈料，物業管理竟然採取極端作法，請保安把趙男擺在停車位上的三輛玩具車砸爛、丟棄。

趙先生大怒：「我用玩具車占自己的車位，你們憑什麽把我的車挪走，還讓其他人停？這是我出錢買的車位，你們這樣搞是什麽意思？」

趙男氣得直接告上法院，向保安求償6萬元，「每輛2萬塊，一分也不能少」；經當地法院審理後，物管公司確實侵犯趙男財產權利，因此，判決物管公司賠償5.9萬元，還要物管公司能確保趙男日後可正常使用停車位。

消息曝光後，網友表示「人家自己花錢買的，不想給別人用，有什麼問題？」、「一開始跟人家租不就沒事了，非得占便宜」、「物業不懂法嗎？讓這群人來管理物業，也是可悲」。

浙江趙男的停車位常遭他人占用，於是他把兒子的玩具車停在車位上，沒想到竟遭社區保安...
浙江趙男的停車位常遭他人占用，於是他把兒子的玩具車停在車位上，沒想到竟遭社區保安砸爛，他一怒之下提告。(視頻截圖)

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