打斷妻子7根肋骨？長沙上市公司10億男遭公訴

劉紅展示被家暴時留下的傷痕。(取材自每日經濟新聞)

中國上市公司「拓維信息」聯合創始人、第二大股東宋鷹被妻子劉紅指控家暴 一案，兩人2022年在家中發生口角，並爆發肢體衝突，其妻被打斷多根肋骨。長沙市雨花區檢察院近期已向長沙市雨花區法院提起公訴。

據澎湃新聞報導，宋鷹的妻子劉紅稱，2022年12月15日，自己被丈夫家暴，在兒子陪同下到醫院急診科就診，醫院診斷，頭皮組織腫脹，左側第2，雙側第4、5、6前肋骨折。

報導稱，宋鷹與劉紅在長沙市雨花區家中時，兩人因家庭瑣事發生口角，隨後發生肢體衝突，宋鷹將妻子壓倒在客廳沙發上毆打，又使用拳頭毆打其頭部、身體和雙臂。

關於爭吵原因，劉紅說「因為教育孩子的問題」、「懷了孩子7個月的時候，他就打得我滿頭包」、「跟他爭辯兩句，他就把我打到斷了7根肋骨。」劉紅指出，「我這麼多年承受他的家暴，一直都忍氣吞身，這次是忍無可忍了。」

劉紅稱，1990年她認識宋某，談戀愛一年多就開始被他連咬帶打」，婚前發現宋某有暴力傾向時曾提分手但被拒絕，「他對我採取了暴力威逼利誘」，無奈下，兩人於1993年在湖南長沙登記結婚；自此陷入水深火熱，只要意見上有分歧，宋某動手就打，開口就罵。

對於劉紅的指控，宋鷹曾在2023年6月25日回應，「根本不屬實」、「她家有精神病史，兩個姨媽都發病而死，她說的話都是臆想出來的。」宋鷹並不能為此說法進行舉證，而劉紅否認該說法。

綜合九派財經、每日經濟新聞報導，拓維信息1996年成立，2008年上市，以湖南為總部，員工6000餘名。是中國軟件、信創與互聯網百強、鴻蒙生態重要建設者、鯤鵬戰略合作夥伴、昇騰戰略合作夥伴，與華為 合作密切，主要集中在AI 大模型、鯤鵬、升騰、開源鴻蒙等領域。

報導稱，截至14日收盤，總市值152.66億元(人民幣，下同，約21億美元)，較一年前縮水了三分之一。宋鷹一路減持股份，目前持股僅剩7.33%，仍是公司第二大股東，而在上市之初，他持股超過20%。以14日收盤股價計算，宋鷹所持股份價值仍超過10億元。