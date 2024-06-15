砸保時捷偷走18瓶茅台酒 4賊網上一查太貴 又還回3瓶

4人砸保時捷車窗偷走18瓶茅台。（視頻截圖）

重慶渝中區4個小伙專門挑高檔小區下手，近日潛入地下車庫，用破窗器砸開一輛保時捷的車窗，偷走了車內的18瓶茅台酒；回去後在網上搜索發現這些茅台酒價值不菲，於是把三瓶30年的茅台酒還了回來。

綜合媒體報導，事件發生在14日的重慶雍江苑小區的地下車庫，受害人張先生因為生意需要，將幾箱茅台酒存放在他的保時捷卡宴車廂內。

然而，這一行為卻引來了盜賊的註意。四名小伙子在車庫內閒逛，發現了車內的茅台酒後，決定偷竊。他們使用破窗器砸碎車窗，拿走了所有的茅台酒，夾在胳肢窩裏，有說有笑地離開了現場。

這四名小伙子在得手後回到家中，開始在網上查詢他們所盜走的茅台酒的價值。令他們驚訝的是，這些茅台酒的市場價格竟然非常高，這讓他們感到有些後怕和不安。最終，他們決定歸還其中的三瓶30年份茅台酒。

張先生發現茅台酒失竊後立即報警，警方迅速展開了調查。將七名涉案人員抓獲，並成功追回了大部分被盜的茅台酒。