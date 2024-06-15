激流中赤膊爬車頂砸窗救人 市民搭「人鏈」接應 成都人生死接力刷屏

焦大銀爬車救人。（取材自紅星新聞）

四川省成都市郫都區安靖街道昨天發生一輛白色轎車墜河意外，由於雨後水流湍急，眼看著轎車快要滅頂，岸上兩名男子先後跳下河救人，他們在急流中用石頭和拳頭砸破轎車天窗，奮力拉出昏迷的駕駛，岸上大批民眾用數十雙手連成「人鏈」，將三人從水中驚險拉上岸。駕駛最終平安獲救，其中一名救人男子多處撕裂傷。當地已為救人者提報見義勇為表揚。

這起意外救援相關報導昨衝上微博 熱搜，激流中砸車救人的成都「搖褲兒哥師兄」（四川話，「搖褲兒」是內褲，「師兄」意指兄弟）刷屏。

事發在6月13日傍晚，現場是流經成都郫都區安靖街道的府河，正值豐水期，加上當天下了大雨，洶湧的河水湧來，亮著燈的白色轎車在河水中浮浮沉沉。男子焦大銀二話不說從岸邊脫了衣服，徑直跳下洶湧的河水掙扎著向車游去並爬上車頭，半蹲著猛拍擋風玻璃：「起來！起來！取掉安全帶！」車內的駕駛好像已經昏迷。

落水駕駛被救起（被拉起的黑衣男子）。（取材自紅星新聞）

焦大銀又朝岸邊大喊，「石頭，石頭！」另一名男子王益輝拿上石頭脫了衣服，也跳入河中向轎車送去。兩人站上車頂，「哐哐哐」將車天窗砸出一個大洞。漂流1000多米後，車內男子最終被順利從車輛天窗救出。靠近岸邊時，一位穿紅內褲的男子托起被救男子，幾十雙手在岸邊連成一股「繩」，一點點將人從水中拉起。

砸車救人的焦大銀救人時手被天窗玻璃劃破，全身多處劃傷、軟骨頭挫傷，最大的傷口在他的左膝，有三厘米的皮膚裂傷，傷口處有很多玻璃碎渣，縫了三針。

「藍衣大叔」64歲謝萬成把腳支出去當梯子。（取材自紅星新聞）

他回憶，到了車旁才發現車被鎖死無法開窗開門，只能破窗，情急下向河岸求助石頭。他和王益輝砸破天窗又遇到了阻礙，「車頂玻璃下面，還有一層厚厚的膜。」兩人於是用石頭和拳頭一再錘擊車頂玻璃，五分鐘後終於打破堅韌的膜，拉上駕駛員吃力地朝河岸游去，此時岸邊站滿市民手拉著手形成「人鏈」，一個藍衣市民甚至用自己充當繩索，試圖用腳去掛住河裡的他們，才讓他們都順利上岸。

救援當天，是焦大銀15歲的女兒參加中考的日子，怕女兒擔心，他沒有把此事告訴女兒，「怕影響她考試」，他說。焦大銀並說，這次救援不是他一個人就能做到，榮譽屬於全體熱心市民。

下水救人市民焦大銀（左），王益輝（右）。（取材自紅星新聞）

「這次救人的位置，正好是府河流域在郫都區內最危險的一段，水深、水流湍急，還有回水灣。」成都市郫都區安靖街道方橋村黨委書記劉飛介紹，整個救援漂流距離達1000多米，水最深的地方達7至8米，河寬20至30米。方橋村在河邊建立了涉水救援點，平均每200米就配備了救援桿、救生圈，這些裝備在這場救援中發揮了重要作用。

33歲的王益輝說，平時他都會堅持運動，因此還是比較相信自己有救人的能力。在徒手錘擊車玻璃後，他的手也沒有受傷，王益輝開玩笑說，那是自己「拳頭硬」。這是他第一次遇到這種突發事件，「（救人）是人的本性，遇到了就要去救。」

至於用腳當梯子的「藍衣大叔」是64歲的謝萬成。謝萬成說，當時在河水相對平緩的低處，他就沿著河岸邊，靈機一動把腳支出去當梯子。「當時河裡的人拉住我，河上的人也拉住我的手，慢慢地大家使勁一起把人救起來了。」巧合的是，在上個月13號，謝萬成的兒子謝飛虎同樣在府河救人。

6月14日下午，安靖街道辦工作人員說，被救駕駛無大礙，並通過中間人轉達向救人者表達感謝。

成都市委政法委工作人員表示，目前正在對帶頭營救並起關鍵作用的人員，報市政府分管領導審批授予「成都市見義勇為先進個人」。接下來，成都市見義勇為基金會對上述先進個人即時即獎，上門送證書獎金，再以「6·13見義勇為群體」的名義，申報2024年度成都市見義勇為勇士 稱號評選，按程序報市政府審批。