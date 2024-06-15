泰國警方破「雙重電詐騙局」 27歲上海女「被綁架」又被索500萬

泰國警方在曼谷一購物中心內找到了陸欣蕾。（取材自紅星新聞）

電詐手段又翻新。上海女子陸欣蕾（音譯，Lu Xinlei）今年6月初接到一通自稱日本 當局的電話稱她違反了「反洗錢法」，要她轉帳1700萬日元（約人民幣78萬元）並前往泰國 等待審查。隨即陸欣蕾的父親接到稱女兒已被綁架必須支付2500萬泰銖才放人的電話。泰警調查後發現，陸欣蕾並未被綁架，這是一起「雙重電詐騙局」。

據紅星新聞引述泰國媒體相關報導，陸欣蕾在一家日本地產公司任職，平時與家人住在上海。6月初，她接到了一個自稱是日本當局的詐騙電話，電話那頭稱她違反了「反洗錢法」，需要接受審查，讓陸欣蕾轉帳1700萬日元用於審查，並要求她離開上海前往新加坡 或泰國。對方還要求陸欣蕾抵達目的地後不許與父母聯繫，並更換電話卡，還要定期更換酒店。

陸欣蕾與另外約十人組團，以遊客身分在6月5日入境泰國。在陸欣蕾抵達泰國兩天後，其在上海的父親接到了一名陌生男性打來的電話，稱陸欣蕾已經被綁架，必須支付2500萬泰銖才能放人。陸父立即找了一名翻譯並於當日向泰國警方報案。陸欣蕾的母親和妹妹則直接飛到了曼谷。

相關報導稱，陸欣蕾所住酒店的工作人員向警方證實，陸欣蕾於6月7日下午3點10分左右辦理了入住，然後就離開了酒店。酒店監控攝像頭拍到了陸欣蕾獨自離開酒店的畫面。

在報案後數小時，翻譯又通知泰國警方，陸父發現有人以陸欣蕾的名義訂了一張飛往新加坡的機票，航班號為酷航TR617，於6月7日晚8點50分從曼谷起飛，當晚11點35分抵達新加坡。不過泰國移民局和旅遊局並未發現陸女離開泰國的紀錄。

6月8日晚間，泰國警方在曼谷一購物中心內找到了陸欣蕾。警方稱，陸女士及其家人都是電信詐騙的受害者，她從未被綁架過。這一系列事件背後是一起「雙重電詐騙局」。