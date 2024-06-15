為獲提拔 法學碩士公安局長寫60餘封舉報信誣告對手 還曾是紀檢領導

孫祥雨。（取材自新黃河）

哈爾濱市公安局某分局前局長、哈爾濱市某區前紀委書記、監委主任孫祥雨，任內為使自身在提拔時獲競爭優勢，捏造六名對手涉及貪汙等違法行為，並撰寫舉報信60餘封寄給省紀委監委等單位；擁有法學碩士學歷並擔任監察機關領導幹部的他，自己卻犯下收賄、搞錢色交易並非法限制他人自由等罪，紀委監委認為他執法犯法，影響惡劣，除將他雙開，並已由檢方起訴。

據新黃河報導， 6月13日，黑龍江省紀委監委網站通報七起懲治誣告陷害典型案例，其中「孫某某誣告哈爾濱市公安局相關黨員幹部案」引發關注。查詢發現，本案中的孫某某，正是黑龍江省哈爾濱市南崗區紀委原書記、區監委原主任孫祥雨。

通報指出，2015年12月至2021年3月，孫某某在先後擔任哈爾濱市公安局某分局局長和哈爾濱市某區紀委書記、監委主任期間，為使自身在提拔時獲得競爭優勢以及發洩對他人提任職務的不滿，捏造事實，虛構舉報人，撰寫舉報信60餘封，指使他人向省紀委監委、哈爾濱市紀委監委等相關單位郵寄，反映哈爾濱市公安局六名幹部行賄受賄、貪汙、搞不正當男女關係等問題。

經查，孫某某涉嫌誣告陷害罪，同時還存在其他嚴重違紀違法問題並涉嫌犯罪。2023年9月，省紀委監委依法給予孫某某開除黨籍、開除公職處分。2023年12月，富錦市人民檢察院將孫某某涉嫌誣告陷害等犯罪案件向人民法院提起公訴。

孫祥雨，男，漢族，1973年1月生，黑龍江哈爾濱人，東北林業大學環境與資源保護法專業畢業，在職研究生學歷，法學碩士學位。2013年1月，孫祥雨履新哈爾濱市公安局松北分局局長。2016年11月出任哈爾濱市呼蘭區政府副區長、公安分局局長。2022年12月起，任哈爾濱市南崗區人大常委會黨組成員、副主任。在此任上，2023年4月，孫祥雨落馬。

同年10月，孫祥雨被「雙開」。對孫祥雨的「雙開」通報措辭頗為嚴厲。經查，孫祥雨違反政治紀律，政治品行惡劣，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮金、消費卡；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受錢款；搞錢色交易；工作時間擅自脫崗；利用職務上的便利，在職務晉升、項目承攬等方面為他人謀取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄罪；徇私舞弊，濫用職權，非法限制他人人身自由，涉嫌濫用職權罪。

通報指出，孫祥雨身為紀檢監察機關黨員領導幹部，理想信念盡失，政治品行極其惡劣，誣告陷害多人；罔顧職責使命，執紀違紀，執法犯法，徇私濫權；生活腐化墮落，道德敗壞，搞錢色交易，嚴重損害紀檢監察機關和幹部形象。其行為已嚴重違紀違法，且不收斂、不收手、不知止，頂風違紀違法，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經省紀委常委會會議研究，決定給予孫祥雨開除黨籍處分；由省監委給予其開除處分；按規定終止其哈爾濱市第十五屆紀委委員等職務；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

孫祥雨曾任公安分局局長的呼蘭區，近幾年因掃黑除惡備受關注。資料顯示，短短一個月時間內，呼蘭涉黑涉惡案立案審查調查公職人員曾多達176名。