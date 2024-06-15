常州男冒充警察十多年 成功騙過列車長和官媒 網友：被耽誤的影帝

圖為鐵警正服務民眾。示意圖，與新聞內容無關。（取材自微博）

江蘇省常州市男子王某警校畢業後失業，憑借在校期間用過的警服、警銜肩章和自製的假警官證，再加上精湛的演技，冒充鐵路乘警十多年間都未被發現，就連當地街道辦、官方媒體和火車列車長都信了，直到他推薦給女友的投資 平台出問題才被揭穿並被法院判刑。網友們諷他是「被警察耽誤的影帝」，「具有特工的潛質，被埋沒太可惜」。

據現代快報報導，十多年前，王某從湖北某警官學院畢業後，曾到某鐵路公安局應聘工作，但因該單位無法為其解決編制，無法上班。但王某卻保留了在校期間使用的警服，畢業時向老師討要過一枚警銜肩章，又自製了一張警官證，對外宣傳自己是鐵路乘警。齊全的裝備再加上精湛的演技，就連火車列車長都相信了，還經常開放乘警通道讓其進站。

2019年，王某經朋友介紹，與家境優渥的女孩秦晴（化名）成為情侶，王某一直自稱為警務人員，還以乘警身分帶著女友搭乘「免費」火車前往武漢 。更離譜的是，王某曾讓秦晴以其經營的企業名義向當地一街道辦捐贈抗疫物資，身穿警服的王某與工作人員合影的照片，還被街道官方微信 採用、發布，這更讓秦晴對王某的身分深信不疑。

據了解，秦晴考慮到公務員男友收入有限，吃穿住行和購物全都由她一人承擔。也正因此，2021年9月，在王某的極力推薦下，秦晴和家人在某投資平台進行大額投資，但一個月後，該平台突然關閉，投資款無法取出，王某承諾會將秦晴等人的投資款退還，但幾個月後一直未還，兩人矛盾不斷，最終分手，王某也失聯，秦晴意識到可能被騙，和家人隨即報警。

到案後，王某對犯罪事實供認不諱。經審查，王某畢業後一直沒有工作，十年間就專注於扮演好警察這個角色。為了立住警察人設，他時不時就會向身邊人展示自己的警服、警官證等，甚至多次連夜到火車站排隊搶票，來圓「利用職權能免費搞到火車票」的謊話，以此來發展自己的人脈。

武進區檢察院承辦檢察官認為，被告人王某長期通過自稱警察、穿戴警服、出示證件等方式冒充警察，騙取了秦晴等多人的信任，後假借警察的身分謀取了免檢乘車、騙取他人感情、社會地位等不正當利益，甚至騙取官方媒體為他假冒人民警察身分做信用背書，其行為具有社會危害性，損害了人民警察的形象，對社會公共秩序產生了不良的影響，依法應當以招搖撞騙罪追究其刑事責任。

今年3月29日，武進區檢察院以涉嫌招搖撞騙罪依法對王某提起公訴，王某當庭認罪認罰。近日，武進區法院以招搖撞騙罪判處王某有期徒刑一年三個月。