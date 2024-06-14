浙小學生：吐槽學校飯菜被做思想教育 校方：沒公開批評他

韓姓學生帳號上發布的部分視頻。（視頻截圖）

一名浙江小學六年級韓姓男學生從2023年11月3日到今年2024年5月7日，在其個人社交帳號發布了八條吐槽學校食堂相關問題的視頻，包括食堂菜裡有蒼蠅還要虛偽的搞光盤行動，學校因此對他進行了思想教育。學校則稱韓姓學生「在校上進，網上激進」，吐槽內容大都無法證實，且學校僅私下引導，並未公開批評他。當地教育局 則已成立調查組調查此事。

據紅星新聞報導，韓姓學生在視頻中說：「學校都給我們吃了些什麽？發芽蘿蔔一個，蒼蠅兩隻，沒熟的土豆，燉不好的番茄湯，上面一層油，下面一層水，中間飄著個菜葉子的一碗湯。最討厭的是，他們虛偽地搞什麽光盤行動，這個出發點是好的，但也就剩出發點了。」

他還稱：「學校說蘿蔔發芽不要緊，你吃土豆，這是什麽態度？最諷刺的一句話是什麽？他們說你這樣就是在抹黑你的學校啊，是在否認那些食堂阿姨的勞動。如果食堂阿姨隨便做幾個垃圾菜都算勞動的話，那我乾脆別讀書了，我去跟他們幹。」他並稱自己因吐槽學校飯菜問題，被學校叫去做思想教育。

這名男學生在某視頻網站上有32.8萬粉絲，共發布了204個視頻，主要是一些遊戲視頻，也會分享一些學習、生活的日常等。信息顯示，視頻發布者為浙江的一名學生。

浙江省教育科學研究院附屬實驗學校的倪老師表示，視頻發布者是該校六年級學生韓同學，學校發現他在網路帳號上發布大量視頻後，立即對學生和其家長進行了調查和溝通，韓同學和他的家長都表示滿意。

對於韓同學在網上發布視頻批評學校食堂卻被思想教育一事，倪老師表示，學校尊重學生，沒有公開批評他，而是私下引導。韓同學在網路上的表現與現實生活中的表現差異很大。由於他的網路活動頻繁，教導處多次與韓同學溝通，建議他減少網路活動，把更多精力放在學習上。

倪老師提到，2023年11月韓同學反映食堂問題後，學校後勤部門第一時間介入。韓同學的某些意見可能基於個人偏好，說法大多無法證實。比如蒼蠅，未提供實質證據；「他還說發芽的蘿蔔，但其實蘿蔔上有鬚是正常的。」土豆未煮熟，「可能只是中間有一塊比較硬。」對於西紅柿的梗，倪老師表示：「切開西紅柿後有一個比較硬的部分是正常的，但他認為是梗。」

「我們通過調查瞭解學生最喜歡和最不喜歡的菜品，在保證營養搭配的前提下，優化食材的選擇和搭配。」倪老師說，學校會繼續關注和改進食堂問題。

對此，杭州市上城區教育局發布通報稱，已成立調查組並聘請第三方權威檢測 機構，對網上反映的問題深入調查，確保學生飲食安全和健康成長。