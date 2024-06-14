倒查30年 湖北知名上市公司前子公司被追溯補稅8500萬

圖為維維股份部分產品。(取材自每日經濟新聞／截圖自維維股份官網)

國企控股的維維股份昨突發公告稱，原控股子公司湖北枝江酒業股份有限公司（枝江酒業）因未按規定申報1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅，被相關部門要求補繳稅款逾8500萬元（人民幣，下同）。公告引發市場廣泛關注，「稅務倒查30年」聲音四起，網友也為此吵翻。稅務部門則稱是按程序正常追繳，「沒啥特殊的原因和背景，不要誤讀」。

據每日經濟新聞報導，維維股份在公告中表示，近日收到湖北枝江酒業股份有限公司轉發的國家稅務總局枝江市稅務局開發區稅務分局「稅務事項通知書（核定應納稅額通知）」，截至2024年6月4日，枝江酒業未按規定申報的消費稅共計8500.29萬元。

維維股份公告指出，枝江酒業為公司原控股子公司，2020年公司將所持有的枝江酒業71%的股權全部轉讓，據轉讓時與江蘇綜藝控股集團有限公司（江蘇綜藝，現枝江酒業之控股股東）簽署的協議，如稅收機關因枝江酒業存在未繳或者少繳稅款而對其進行交割日前稅收追溯徵收的，由公司負責補繳前述稅款。

若不考慮滯納金，經初步測算預計影響公司2024年度利潤 總額約8500萬元，這部分依股權轉讓協議，將直接在枝江酒業欠付公司的1.23億元款項中予以抵扣。

公開信息顯示，維維股份成立於1994年，2000年上市，是一家國有企業控股的大型食品製造企業，旗下有維維豆奶粉、維維豆奶等知名產品。6月13日，維維股份跌4.53%，報2.53元/股，市值40.91億元。

值得注意的是，維維股份稱目前滯納金尚不明確。

此公告發出後引發熱議，網友們大致分成兩派，一派支持稅務部門查稅，「就這麽幹，倒查50年我都支持，這體現了正義可能會遲到但永遠不會缺席」，「繳稅是所有公民應盡的義務，早就應該這樣了，為這樣的舉動點讚」；另一派網友則認為這是國家沒錢了所以倒追30年查稅，「殺雞取蛋之術不可用，得了短期利益，後患無窮」，「得倒查一兩年可以理解，倒查30年恐怕要有一大半企業要倒閉，屆時會有更多人失業」。

有網友則認為應對該公司未申報期間的稅務部門究責：「追查偷稅漏稅原本是職責所在無可厚非，但是，稅務部門的工作瀆職又該如何追責？」「只能追查你們，相關部門代表政府，不允許追責」，「要追都得追，企業和稅務部門的責們都應該追究」。

對此，財聯社報導，湖北宜昌當地有關部門表示，此次對枝江酒業下發「稅務事項通知書」，是審計部門發現枝江酒業前期有稅款欠繳，稅務部門按照程序正常追繳，「審計追欠，沒啥特殊的原因和背景，不要誤讀」。