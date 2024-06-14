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LV歧視? 歐洲售後免費維修 在中國卻收2400元

中國新聞組／北京14日電
杜先生在疫情前買的LV包。(取材自新聞晨報)
杜先生在疫情前買的LV包。(取材自新聞晨報)

「LV（Louis Vuitton，路易威登）售後歐洲免費國內收2400（人民幣，下同，約330美元）」話題昨登上微博熱搜，引發熱議。起因是一名中國男子2019年花1萬元在義大利買了一款LV包，僅用了幾個月，肩帶邊緣就開始脫落。他在中國送修被收2400元維修費，但諮詢北歐多家LV分店發現當地LV包是免費維修。他認為，這是LV歧視中國。LV則稱，不清楚海外售後服務規定。

來源：YouTube

綜合香港01、瀟湘晨報報導，2019年，杜先生花1萬元在義大利買了一款LV包，幾個月後肩帶邊緣就開始脫落。當時因為疫情，杜先生擱置了維修包包的想法，2023年解封他將包包送到深圳的門店，卻被告知需要支付2400元維修費。杜先生同意支付費用，但歷經十個月，包仍舊沒有修好。

杜先生LV包的肩帶出現磨損。（取材自界面新聞）
杜先生LV包的肩帶出現磨損。（取材自界面新聞）

近日，杜先生在北歐旅行，帶著包諮詢了當地多家LV門店，都表示包的磨損情況可以免費維修，且全球售後應該遵循同一標準。瑞典斯德哥爾摩的店員甚至幫他跟LV中國的售後服務協商，但LV中國的售後服務人員態度仍舊強硬，強調「就是要收維修費用」。杜先生回國後再次和LV中國售後協商，依然被拒絕。杜先生因此上黑貓投訴平台，稱「LV歧視中國消費者」。

事件引起討論，許多網民認為許多名牌區別對待中國消費者並非首例，「不抵制的話根本沒用」；但亦有不少網民批評，「願意花這麼多錢買個包，卻計較2400元的維修費」。

據快科技報導，對此，LV客服稱，消費者需要帶著包和小票去門店檢查，經過現場評估之後得出修理方案，才能確定是收費還是免費維修，對於海外的售後是如何規定的，他們並不清楚。

天眼查App顯示，路易威登（中國）商業銷售有限公司成立於2004年11月，註冊資本5000萬，法定代表人為DAVID PONZO。司法案件信息顯示，該公司及其南京德基廣場店、杭州大廈店等多家分支機構都曾因買賣合同糾紛、產品銷售者責任糾紛被起訴。行政處罰信息顯示，該公司2021年曾因發布虛假廣告，被罰款20萬元。

LV中國售後服務要求2400元維修費。（取材自界面新聞）
LV中國售後服務要求2400元維修費。（取材自界面新聞）

義大利 歧視 瑞典

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