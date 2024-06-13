人販拐賣14童判死 不認罪被家長掌摑

雷武澤尋子22年，圖為川川被拐前，雷武澤一家人合影。(取材自三湘都市報)

曾多次被判刑、出獄後繼續拐賣兒童的人口販子王浩文，被四川省南充市中級人民法院判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。尋子22年的「雷公」雷武澤表示：「判他死刑，算是給我尋子22年的一個交代。」

瀟湘晨報報導，法院判決顯示，王浩文從2001年開始從事拐騙、販賣兒童犯罪活動，2006年、2015年兩度因拐騙、拐賣兒童入獄，至2014年，共拐賣兒童14人。但王浩文只承認拐走過3名小孩。

在案證據顯示，王浩文從2001年10月拐走雷武澤彼時時3歲的兒子「川川」，雷公夫妻倆苦尋22年，直至2023年才找到。

報導稱，王浩文2006年獲刑，2008年7月刑滿釋放後，又在2009年2月至2010年5月期間連續拐賣兒童6名。至2014年6月，在多地流竄作案14起，連續作案時間長達10餘年。王浩文的犯罪行為，導致有被拐兒童的母親喝農藥輕生，還有被拐兒童的父母離婚，給所有被拐兒童家庭都造成了巨大的傷害。

雷公說，一審法庭上王浩文拒不認罪，「明明鐵證如山，當時我在法庭上實在忍無可忍，上去啪的一下給了他一耳光」，雷公知道這是打擾法庭秩序的不當舉動，但「實在是出於尋親家長的情緒。」