上午上班下午就跑路 浙神秘80後 竟捅了一個62億窟窿

極目未來園的招牌已拆除。（取材自南方都市報）

上海極目銀河數字科技有限公司多名員工近日在社交平台上發帖表示，公司創始人陳群拖欠員工數月工資，且「上午還在上班，下午老闆已跑路」，趕到陳群別墅尋人也人去樓空，僅留下一張A4打印紙寫著「老闆因無法兌付投資 人的錢合計62億（人民幣，下同），最終只能選擇逃避」。對於這個神秘的「80後」老闆陳群捅的大窟窿，員工已準備走勞動仲裁討薪水。

據南方都市報報導，5月29日，多名員工在社交平台上發帖表示，上海極目銀河數字科技有限公司老闆跑路，拖欠員工數月工資，且公司突然解散，上海南蕰藻路819、869號極目未來園上的招牌已經拆除。

一名在極目科技公有雲產品運營崗的員工表示，事情可以回溯到5月27日。「5月27日下午吃完午飯，我們正在休息，幾個部門負責人在開會，當時神色就不太對。開完會後他們告訴底下的員工，集團的投資人已經跑路了，現在集團沒有錢，也已經發不出工資，明後天不用來上班了，今天就可以把東西帶走。5月30日可以回來拿一下離職證明和欠薪證明」。

該名員工還表示，公司應該在每月10日發上個月工資，今年卻一直在逾期到月底才支付工資，且從今年5月10日（應付4月工資）起一直沒有發薪水。目前大多數員工都準備走勞動仲裁討薪水。員工並稱他們已經成立了兩個維權群，人數超過800人。有維權員工稱，5月24日上午9點陳群就已開始失聯、去向不明。

有極目科技員工則稱已實名報警，並指趕到公司老闆所在的別墅尋人時，現場已人去樓空，僅留有一張A4打印紙和一個U盤。該打印紙上寫明，該公司老闆因無法兌付投資人的錢合計62億，最終只能選擇逃避。

極目科技成立於2023年2月，總部位於上海，旗下擁有十餘家子公司和控股公司，在全球40餘個城市設立分支機構或辦事處，員工1000餘人。作為一家以「創業孵化」為商業模式的知名公司，2023年極目科技完成了12個包括元宇宙、AIGC、雲計算、寵物 等不同行業的投資布局，投資金額達4億到5億元。

上述受訪員工表示，員工曾質疑公司是否將業務面鋪得太廣，但年會時上面告訴他們說是想孵化項目，十個項目裡面至少有兩個項目孵化成功，公司就能夠盈利並能養另外八個項目。

網傳陳群照片。（取材自微博）

目前，極目科技旗下還擁有盛陽伍月、積木優工、極目泳池衛士、尋他科技、芯賽雲、芯成、廣西星空雲、特賽發、霆旺科技、特旺金科、旺鏈科技等多個核心項目。極目科技還投資了上海尋他科技有限公司開設動物綠洲奉賢貓收容領養基地，截至去年底共收留了1000多隻流浪貓。5月28日，收容基地發公告稱該基地資金鏈面臨嚴重問題正尋求方法渡過難關。

上述受訪員工表示，此次被傳「跑路」的老闆陳群。「有人說已經抓到了，有人說跑到新加坡 了，還有說沒有跑路的，但我們暫時不知道確切消息」。

公開資料顯示，陳群是一位從業多年的股權投資人，仍擔任多家公司的法人、股東和高管，另一個更為人知的身分是中資聯創始人，曾獲「互聯網金融行業十大誠信人物」「2014中國經濟人物」等獎項。