母女在上海5星酒店泡澡 服務人員擅自進房送粽子 經理：沒問題呀

官方網路上展示的飯店房間整潔高檔。（取材自上觀新聞）

張女士一家入住上海一家五星級酒店，和家人正泡澡，突然看到服務人員進房間來送粽子，讓光著身子的她們超尷尬；第二天和家人散步回來又發現服務人員私自進房「確認有沒有衣服要送乾洗」，這讓張女士覺得隱私受到侵犯。酒店則稱這是正常流程，除非房客按下「請勿打擾」。律師則指酒店做法有瑕疵，服務人員不能因敲門無人應答就隨意進入客人房間。

據上觀新聞報導，為幫家人慶祝生日，6月8日端午節 前兩天，張女士和她老公及孩子入住海市閔行區泰虹路的新華聯索菲特大酒店，當天下午，房裡只有張女士和孩子，她們剛泡上澡後，「客房阿姨突然就進來了，看見我們在洗澡」，張女士說，當時她和孩子都光著身子，透過浴室和房間的玻璃和客房阿姨對視了一眼，客房阿姨將端午節贈送的粽子放在房裡後離開。

事後，張女士得知，客房阿姨曾敲過門，但是房間內無人應答，所以才進入了房間。「就算要送粽子，是不是還有更穩妥的辦法？比如提前告知幾點會送來粽子，或者送之前打個電話詢問一下，再或者晚點再來送。」張女士說。

6月9日上午10點，張女士一家人用過早餐後出門散步，下午1點多回到酒店發現房間又有人進入過。「我的包、衣服都被挪了位置。」張女士說，房間沒有打掃過的痕跡，她立即向酒店前台致電，客服人員回覆，確實有客房人員進過她們房間，目的是收取需要乾洗的衣服。但張女士認為，當天時間本就臨近退房，按常理來說客人不可能有乾洗衣服的需求。

張女士讓前台找來值班經理，對方堅稱這是酒店標準的管理流程。「酒店說賠償我下午茶、早餐券，我沒有接受。」張女士表示，酒店方始終不認為服務人員私自進入客人房間存在問題，但張女士認為她們的隱私已經受到侵犯。

新華聯索菲特大酒店工作人員表示，「只有當客房門口亮起『請勿打擾』的燈時，我們不會主動打擾客人，正常情況下，我們會提供客房服務。」該工作人員稱，客房服務人員上門前需按規定敲門兩三聲，無人應答則會打開房門在門口再次詢問，再沒人應答才會進入客人房間。

對於第二次進入房間，酒店工作人員解釋，按照酒店規定流程，酒店服務人員在每天中午前會例行去到每個房間詢問或檢查是否需要乾洗衣服、更換毛巾或是簡單地打掃。「我們能保證每個客房服務人員都具備無犯罪證明，且都是多年的老員工，最重要的是張女士並未丟失物品」。

酒店外觀 上觀新聞

天達共和（上海）律師事務所律師富貴認為，「酒店服務人員的做法肯定是有瑕疵的。」富貴表示，客人預定了酒店房間，那麽在入住期間，房間裡就是客人的私密空間，除非有證據表示客人在房內發生意外，否則服務人員不能因敲門後無人應答，就隨意進入房間。建議消費者可以向屬地部門的消保委等部門進行投訴反映。

對此，網友也是議論紛紛。不少人認為：酒店的做法欠妥，隨意進入房間令居住沒有安全感。也有人認為：住客自己的問題更大，進門應該鎖門或掛「請勿打擾」的牌子。