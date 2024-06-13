頭上有攝像頭 深圳女憂走光、打傘上班被炒 索賠為何敗訴?

中國網 深圳某公司一位女員工因不滿公司在她辦公桌的上方裝高清攝像頭，每天上班時打兩把傘遮擋該攝像頭。（視頻截圖）

深圳某公司員工王小妮因不滿公司在她辦公桌的上方裝高清攝像頭，可能拍到她「走光」，每天上班時就打兩把傘遮擋該攝像頭。公司認為她此舉嚴重違紀與她解除了勞動合同，她氣得告上法院，要求公司支付合同賠償金33萬餘元（人民幣，下同）。但從一審到高院 法官都認為，「只要規範著裝就可避免『走光』」，駁回她的請求。

據瀟湘晨報、勞動報報導，2019年6月24日，王小妮所在的公司在工作區域內安裝了多個高清攝像頭，其中一個攝像頭位於王小妮工位的上方，王小妮認為該攝像頭能夠拍攝到其個人隱私，公司高管是男性，其所在位置易於走光，於是用兩把傘遮擋該攝像頭。

公司通過人事經理兩次口頭與王小妮就打傘行為進行溝通，又兩次書面向王小妮發送了「警告信」後，王小妮仍堅持在工位上撐傘達十多個工作日。2019年7月17日，公司以王小妮在工位上打傘嚴重違紀為由與王小妮解除了勞動合同。

王小妮認為，因其他方位的攝像頭仍可清晰拍攝到其工位，她打傘的行為並未違反規章制度，公司解除勞動合同的行為已構成違法解除，需支付違法解除勞動合同賠償金合計335124元。一審法院駁回了王小妮主張賠償金的訴訟請求，王小妮不服，提起上訴。

二審法院認為，公司安裝監控攝像頭的目的是為保證工作場所人、財、物的安全，且安裝區域是多人工作的公共場所，符合普遍公司行使用人單位管理權合理行為。王小妮主張其所在位置能被拍到個人身體隱私部位，其完全是以一種極端角度顧慮監控攝像頭的功能作用，只要規範著裝完全可以避免所謂「走光」問題，王小妮主張該安裝監控攝像頭侵犯個人隱私，法院不予採信。

王小妮為躲避監控攝像頭堅持在工位上撐傘十多個工作日，拒不改正、拒絕服從公司管理，不僅給其他員工造成一定的負面影響，更導致公司的相關管理制度如同虛設，故其行為嚴重違反勞動紀律。王小妮主張公司支付違法解除勞動合同賠償金，法院不予支持。

王小妮仍不服，向高院申請再審。高院審查認為，勞動者有義務遵守公司的勞動紀律。王小妮我行我素，拒不改正和服從管理，作為公司中層管理幹部，其行為不僅影響了公司的正常工作秩序，更給其他員工造成了不良的負面影響，一、二審法院認定公司據此解除與王小妮之間的勞動合同，合法合理，裁定駁回再審申請。

對於此事，網友意見不一。有網友認為，公司不該把攝像頭對著員工的工位，有侵犯隱私之嫌。也有網友認為，如果是在金融行業，這是正常行為，不該撐傘遮擋。

長沙市律協勞動法專委會專委、湖南聯合創業律師事務所律師王陽認為，公司安裝攝像頭是否有法可依，要先看公司安裝攝像頭對員工進行管理是否有管理依據，再看該依據是否合法。而合法性又分為內容合法與形式合法。

第一，從內容上看，公司在公共領域安裝攝像頭不違反法律規定。但更重要的是第二點，制定程序也必須具有合法性，公司在制定、修改或者決定與員工有切身利益的規章制度或重大事項時，應當與工會或者職工代表平等協商確定，且公司使用攝像頭進行管理的規章制度必須公示，或者告知勞動者。