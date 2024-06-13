武術教練打死山東8歲男童 判2無期1緩刑 網友不滿：殺人償命

翟姓男童遭遭武術教練打死。（取材自微博）

山東青島一名8歲翟姓男童去年在一家武術俱樂部內被俱樂部老板張某斌、教練李某丁及張某斌之子張某豪活活打死案今天上午宣判，法官認為張某斌和李某丁以暴力手段捆綁並毆打翟姓男童致死，手段殘忍，應予嚴懲，但考量二人自首，依故意傷害罪從輕判二人無期徒刑；張某豪則因只參與捆綁且打得較輕判刑三年，緩刑五年。判決引發網民不滿，認為施暴者應判死。

據界面新聞報導，青島市中級人民法院今天上午對張某斌等三人故意傷害案一審宣判。張某斌犯故意傷害罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；李某丁犯故意傷害罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；張某豪犯故意傷害罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年。禁止被告人張某斌、李某丁、張某豪從事密切接觸未成年人的工作。

法院經審理查明，張某斌開設青島振宇聚英武術運動俱樂部、青島崇德聚英武術俱樂部，李某丁是俱樂部教練，張某豪案發時在俱樂部幫助教學。

翟姓男童家長指控，武術教練等人將孩子打死後，還把孩子的遺體放到椅子上擺拍，假裝孩子還活著。（取材自微博）

被害人翟姓男童（2014年8月22日出生）於2023年6月10日報名進入俱樂部學習。2023年6月18日，張某斌在俱樂部教學期間，因翟姓男童訓練動作不規範，同李某丁、張某豪對其毆打、捆綁，後翟姓男童被發現意識不清昏厥，送往醫院搶救無效死亡。經法醫鑑定，翟某某是鈍性物體多次擊打致廣泛軟組織挫傷導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡。

當日14時許，被告人張某斌撥打110電話報警，三人到案如實供述了犯罪事實。

翟春光。（中新社）

法院經審理認為，張某斌、李某丁在教學訓練期間，以暴力手段毆打翟姓男童身體致其死亡，二人的行為構成故意傷害罪，且是對未成年學員長時間毆打並捆綁，犯罪情節惡劣，手段殘忍，後果嚴重，社會危害性大，兩人都是主犯，應予嚴懲；鑑於張某斌、李某丁具有自首情節且將被害人送醫療救治，對其從輕處罰。

張某豪參與上述犯罪行為，也構成故意傷害罪，依法應予懲處。考量張某豪是幫助教學，作案時間短，擊打程度明顯弱於同案被告人，捆綁時僅是協助作用，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，其還具有自首情節，依法對其減輕處罰；鑑於其犯罪情節較輕，認罪悔罪，依法對其適用緩刑。

翟姓男童小時候的照片。（取材自大皖新聞）

不過這項判決引來許多網民不滿，紛紛留言怒批：「為什麽不死刑？9歲的孩子，養大多不容易啊，要了父母的命」，「不是死刑？」，「殺人償命」，「三個人毆打小孩，為什麽有個兇手是緩刑？」，「不是說他們打死男童後還把他的遺體搬到椅子上擺拍，讓人以為男童還活著，這部分怎麼不見法官究責？」「如果真是擺拍，何來他們及時送醫？」。

男童父親翟春光此前表示，過兩天就是兒子遇害1周年的日子，他希望能夠盡快給兒子一個交代，不要讓兒子等太久，自己的訴求一直沒有改變過，不接受道歉，只要求嚴懲三名兇手，判決出來後會把結果讀給兒子聽。翟春光曾在案發10個多月時表示，兒子仍未下葬，「兇手得到他們應有的懲罰後，孩子才能入土」。