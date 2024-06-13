愛迪達大中華區高管 被員工舉報收受回扣、職場霸凌

愛迪達大中華區高管被員工舉報收受回扣、職場霸凌。(路透)

一位自稱愛迪達（adidas）大中華區員工的小紅書 用戶日前在小紅書上發布舉報信，舉報一位愛迪達大中華區市場部高級副總裁涉嫌職場霸凌、收受回扣。

界面新聞報導，該封舉報信已直接發送到愛迪達德國 總部，之後被舉報員工在社交媒體平台上公開。在信中，舉報者列出這位負責人的三大問題：巨額行銷費用上的腐敗、解雇持不同意見的人和職場霸凌。在腐敗一項中，舉報者稱，這位公司市場部高管和部分下屬在廣告公司、KOL合作等方面都存在「吃回扣」的嫌疑。

然而該舉報信原帖和關於這封舉報信的相關討論帖子，已經在小紅書上搜索不到。一位愛迪達大中華區員工表示，市場部、公關部這兩天一直在開會，非常忙。

21世紀經濟報導，一位愛迪達大中華區有關人士稱，舉報信在內網是客觀存在的，但信中所提到的種種指控還在調查中。

透過愛迪達前員工瞭解到，這位被指控的高管目前擔任愛迪達大中華區市場部高級副總裁一職。舉報員工在舉報信開頭提到，整個2023年，愛迪達在大中華區市場行銷活動總預算 約為2.5億歐元（約19.5億元人民幣、2.7億美元），其中包括體育行銷、品牌啟動、零售行銷和貿易會議，而這幾部分市場部使用的預算都涉嫌存在腐敗行為。

和銷售部門不同，市場部並不直接負責商品銷售的盈利，更多發揮的是行銷、宣傳品牌的功能。2023年，愛迪達大中華區市場部曾舉辦過的活動包括，2023年愛迪達跑步峰會、2023年上海半程馬拉松等品牌活動，這位被指控的高管參加了上述活動。

舉報員工還在信中指出，這位市場部高管透過一家4A廣告公司發布了含有虛假資料的報告，並存在收受回扣行為。

一位公關界資深專員指出，愛迪達合作的公關、媒體公司眾多，會將業務拆分成運動表現、三葉草、集團業務等部分。目前尚不確定在哪些具體運作中存在著灰色地帶。

舉報員工還提到，這位高管通過零售行銷（借助實體廣告或數位廣告來吸引顧客購買商品的行銷）拿到回扣，零售行銷主管等下屬均參與其中。回扣金額數目為總零售啟動除以供應商預算的20%到25%。