黑龍江醫出軌患者 曝鹹溼聊天記錄 其妻稱內容AI合成

黑龍江一醫師被舉報出軌患者，露骨聊天記錄曝光。（視頻截圖）

黑龍江齊齊哈爾市齊齊哈爾醫學院附屬第三醫院乳房外科趙姓副主任，日前遭舉報與女患者有不正當關係。該女患者的李姓男友稱，女友叢某2022年因乳腺疾病在該院接受治療，並由趙男擔任主治醫生，叢某出院後仍與趙男保持密切聯繫。

42.黑龍江一醫師被舉報出軌患者，露骨聊天記錄曝光。（視頻截圖）

貴州廣播電視台報導，據李男提供的露骨聊天記錄顯示，「摩擦摩擦」、「你沒出水嗎」，趙男與叢某的對話內容涉及性生活，甚至邀請叢某在夜班時到醫院與他私會。當事人叢女士表示，自己確實與趙男發生了多次性關係。

黑龍江一醫師被舉報出軌患者，露骨聊天記錄曝光。（視頻截圖） 黑龍江一醫師被舉報出軌患者，露骨聊天記錄曝光。（視頻截圖）

隨後，一名自稱趙男妻子的女性表示，聊天記錄等內容是AI 合成，屬於偽造，將報警。齊齊哈爾醫學院附屬第三醫院紀委則回覆稱已就此事介入調查。

據網傳聊天記錄顯示，趙男不斷詛咒同為醫師的妻子去世，「咒她得抑鬱、咒她出車禍撞大樹」，還想要偷偷給妻子下毒，將妻子毒死；醫院方稱已介入調查。

據悉，這名醫師多次利用自己的職務之便出軌護理師，讓人驚悚的是，他竟然連患者也不放過，經常在工作中勾引患者，甚至在病房的公共場所和多名女性做出不正當的男女行為。

網友說：「好可怕，聊天記錄聽的我起雞皮疙瘩，但是在事情還沒反轉之前，還不好下定論這個證據是否是偽造」、「永遠不要對任何職業有濾鏡，職業和人品沒關系，人的劣根性罷了，說的就是醫師，老師這類 」。