倉鼠機艙內跑丟滬航班清場延誤 女主人遭行拘 網：怎麼過的安檢

飛機上乘務員尋找跑丟的倉鼠。（取材自極目新聞）

東方航空 近日一架從上海飛往濟南的航班上，網民稱有旅客將一隻倉鼠帶上飛機，倉鼠跑丟後全體旅客只好下飛機等待。上海虹橋國際機場工作人員證實，確有女乘客攜帶小動物登機，已轉給安檢和航司處置，該女乘客因擾亂公共交通工具秩序，被警方依法處以行政拘留。但網友對此結果表不滿，認為該追查「怎麼過的安檢」。

來源：YouTube

極目新聞報導，有網友指出，當晚上海虹橋國際機場內，一架準備飛往濟南的MU5599航班上，一名女子攜帶一隻倉鼠登機後，倉鼠在機艙內跑掉了。影片畫面顯示，乘務員隨後在機艙內搜尋，最終飛機上全體旅客都下了飛機等待。

此後，有多名旅客圍在機場內一個櫃檯前，和工作人員交涉。經驗證，該航班的確延誤了一小時多，給旅客們帶來了困擾和不便。

上海虹橋國際機場工作人員事後證實，確有旅客攜帶小動物登機，已轉送安檢及航司處置，相關人員被警方帶走；對於小動物為何會被帶上飛機，稱安檢部門正在調查中。

根據民航局相關規定，一般情況下，除導盲犬或導聽犬以外，活體動物不能隨乘客攜帶上飛機，如果是家庭馴養的貓、狗等小動物，可提前向航空公司諮詢，在具備相關檢驗檢疫證明的前提下，放在航班的有氧艙內作為行李託運，但如果是倉鼠這一類特別小的寵物 ，因其很難承受飛機上的氣壓，部分航空公司不會提供託運服務，更不用說讓乘客將其帶入客艙了。