兒慈會河北負責人捲走千萬善款 與副秘書長雙雙被送辦

兒慈會去年爆騙取錢款風波，官方已下令兒慈會停止活動3個月，兒慈會副秘書長王某涉嫌職務犯罪，已被移送司法機關處理。（取材自微博）

中華少年兒童慈善救助基金會（兒慈會）去年9月被爆旗下慈善項目，遭河北工作人員柯╳孝騙取近1000萬元（人民幣，下同）救命錢款後攜款逃跑；目前柯╳孝已被拘押。中國民政部網站11日通報，兒慈會副秘書長、9958專案負責人王╳涉嫌職務犯罪，王╳、柯╳孝雙雙移送司法機關處理，兒慈會停止活動三個月。

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通報指出，經查，柯╳孝曾作為患童家長接受過兒慈會救助；自2022年11月起參與兒慈會9958兒童大病緊急救助計畫（以下簡稱9958計畫）廊坊救助站相關工作。 2023年6月至8月，柯╳孝私自以「兒慈會9958計畫」的名義向患兒家長籌募資金，並欺騙兒童家長金錢近千萬元。 2023年9月，因涉嫌詐騙，柯╳孝被採取強制措施，目前案件已移送司法機關處理。

柯╳孝案件揭露兒慈會有內部管理不規範、9958項目操作違規等問題。經進一步調查，兒慈會亦存在未依規定的業務範圍進行活動、未依法履行資訊公開義務等違法情形。依據「中華人 民共和國慈善法」、「基金會管理條例」等法律法規的相關規定，民政部已對兒慈會作出停止活動三個月的行政處罰，並將其列入社會組織嚴重違法失信名單。

此外，兒慈會相關負責人履職不力、失職失責，民政部已責令兒慈會按程序罷免 相關負責人職務，並依規依紀對有關黨員失職失責問題進行立案審查。兒慈會副秘書長、9958項目負責人王╳涉嫌職務犯罪，經有關監察機關立案調查已移送司法機關處理。

兒慈會停止活動期間，民政部派出工作小組採取有力措施，實際維護目前正在接受兒慈會救助的患兒的合法權益。

兒慈會近千萬元救命款被捲走，網友痛罵：「你們連孩子們的救命錢都打主意，是不是該集體自殺？ ！」

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