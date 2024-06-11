山西男因拆遷殺官 網：看完悲慘經歷 懂他為何走上極端

安耀紅曾居住的廠區平房舊址。（取材自現代快報）

山西沁縣定昌鎮居民安耀紅3日殺害縣政協主席郭建宇，他在當天19時被警方抓獲。安耀紅是誰？拆遷爭議為何演變成濺血悲劇？媒體披露了安耀紅多年爭取補償無果的故事，他被迫妻離子散、無家可歸，網民感嘆「讀懂了他為什麽走上極端」。

現代快報報導，在沁縣定昌鎮的一些居民看來，安耀紅的殺人行為「有些突然」，幾乎沒有什麽徵兆。安耀紅雖然有聽力障礙，但平時喜歡聽歌、刷短視頻，心態上還是比較樂觀的。

安耀紅在糧食系統工作30多年，2000年左右，當時沁縣的糧食系統下屬部分企業經營狀況出現了問題，多數員工離開。安耀紅因為耳朵問題，成了當時廠裡唯一一個留下來的「職工」，他沒有工資，也沒有其他獎金，只是守著糧食儲備庫的破房子。

後來，安耀紅在沁州南路232號「沁縣糧食儲備庫」地塊上，陸陸續續建起十幾間房屋，安耀紅不僅把這裡當作自己的家，而且還把剩餘的房間按照每間70元到上百元人民幣的價格租出去。這些房屋的租金 ，就成了安耀紅及其妻女的重要生活來源。

根據親屬的說法，安耀紅在糧食儲備庫地塊上建房收錢，是因為當時的糧食系統領導無法解決安耀紅的日常工資，便將原有廠房交由他任意處置。

但到了2022年、2023年，沁縣人民政府發布通知，告知安耀紅所在的工廠廠址，處於徵收範圍之內。安耀紅沒有其他住房，修繕改建這些房屋已經砸進去許多錢，還欠著幾十萬元外債，該怎麽辦？一名親屬說，因為拆遷補償的事情，安耀紅的性格都變得抑鬱了許多。

糧食儲備庫拆後現場。（取材自現代快報）

安耀紅與糧儲中心的拆遷爭議，是一筆非常覆雜的陳年帳。在反覆持續的補償款協商拉鋸過程中，由於房屋已被拆除，安耀紅無處可住，有時便睡在親屬家，偶爾也在朋友家借宿一晚，也因為這種情況，當時的妻子便和其離了婚，選擇帶著孩子回到了自己老家。

由於自己修繕改建老廠房的文件均已交給糧儲中心的領導，但「補償安置」卻並未得到解決，安耀紅便多次選擇到糧儲中心「討要說法」，沒想到，最終安耀紅卻選擇了最極端的做法。

對此，網友留言「從本文中安耀紅的悲慘經歷，就可以讀懂他為什麽走上極端去殺人」、「一個被迫妻離子散、無家可歸的人，做出這樣的事能理解，換任何人都會這樣幹」；但也有人表示「所以占久了就以為自己是主人。這麼多年拿租金，居然沒有去自己建房或者買房？也是讓人無語」。