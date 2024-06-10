「裸奔了3年」蘇州妙龄女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

在私密空間裝窗戶時，應思考一下是否有「我看不見你，你看得見我」的可能。尤其是廁所，若有對外窗雖有助於空氣流通，但相對也需要花更多工夫來保護隱私。江蘇省蘇州一名年輕女子日前被鄰居委婉提醒，應該檢查一下自家廁所的百葉窗，該女子查看後崩潰發現，原來租屋3年來，她如廁、洗澡都被看光光，「感覺裸奔了3年」。

綜合「農民頻道」等媒體報導，蘇州該名女子的租屋處廁所安裝的是百葉窗，日前她搭電梯時被樓上的阿姨好心叫住，委婉提醒她「注意一下家裡的百葉窗戶」。起初不以為然的她，在親自查看後瞬間崩潰，百葉窗無論調什麼角度，要麼樓上鄰居能清楚看進內部，要麼同層鄰居能看到，甚至樓下也能一窺春光。該女子無奈表示，感覺自己像是裸奔了3年，「挺無語的」。

女子上網分享自己慘痛的經驗，並呼籲所有在外租屋的女性朋友務必多加注意個人隱私。網友紛紛留言，「多虧了大媽提醒，否則會被再看4年5年」、「已經3年了，這提醒是不是遲了點」、「這也太不好意思了」、「看得清清楚楚的」、「樓上的阿姨怎麼知道？一定是對面的老頭告訴她的。」

也有網友提供建議，「是角度調錯了，應該從裡面看出去開口向下，這樣外面的人只能看到屋內天花板！」、「貼個磨砂膜就行了，幾塊錢的事」。