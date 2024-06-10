沒穿救生衣、沒救生員…渝鄂龍舟意外釀4死 前者4天後才曝光

湖北一艘龍舟8日競賽時不慎翻覆，一名槳手不幸溺斃。(取材自微博)

中國多地近日接連發生端午 龍舟比賽及訓練時翻覆意外，其中，重慶造成三死，湖北一死。重慶的意外在發生後四天才被揭露，遇難者都已下葬，引發輿論質疑當局刻意隱瞞。遇難細節也曝光了龍舟賽缺乏防護措施的草率，重慶遇難者家屬指控隊員沒穿救生衣，現場也沒救生員，且學划龍舟僅兩天就能當掌舵手。官方則稱尚在調查，事故「還未完成定性」。

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澎湃新聞報導，6月5日，一艘參加第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽的龍舟，在重慶秀山縣洪安古鎮訓練時翻船。秀山縣人民政府負責人9日表示，事故已造成三人遇難，多人受輕傷，所有遇難人員都已打撈上岸，其中一名死者在5日被打撈上岸，並已下葬。當地官方隨後取消了原定6月8日到6月9日舉行的龍舟邀請賽。

據每日經濟新聞報導，重慶秀山龍舟意外其中一名37歲女性死者的劉姓丈夫說，6月1日有人邀他妻子參加第12屆湘渝黔三省邊區龍舟比賽，「這應該是她第5年參加龍舟比賽，比賽很累，她本來不想參加的，別人給她打了5分鐘電話勸說，最後她還是選擇參賽，之後每天下午3點開始訓練，下午6點多結束」。

然而，5日下午6時許，劉先生接到電話，得知妻子所在的龍舟隊在訓練時翻船，妻子失聯了，「船上一共有24人，掌舵的姑娘才學兩天，當時整個船翻了，翻之前有人直接跳水，有幾個人沒跳，船就翻過來了」。「得知這個消息時我很崩潰，家裡還有兩個孩子，一個讀大學一個讀初三。」劉先生稱。

劉先生並質疑，龍舟上共有24人，在船尾掌控方向的舵手是只學了兩天的新手，該舵手調整方向過慢，導致船橫了過來。且龍舟上未配備救生衣，現場也沒有救生員。

極目新聞引述兩名資深龍舟教練表示，掌舵者發揮著重要作用，學習訓練至少需要一個月才能隨隊。

另一名遇難者的家屬表示，他的女兒今年才23歲，去年大學畢業後通過考試，到洪安鎮司法所上班不到一年。另一名遇難者的兒媳表示，事發不久後，57歲婆婆的遺體在不遠處被一名釣魚 的人發現。

湖北黃岡市黃梅縣8日則傳出一艘龍舟在比賽時翻船，封面新聞報導，當時紅白兩隊在競渡，一支隊伍操作失控後龍舟側翻、倒扣，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，最終導致一名57歲的槳手溺斃。當地官方稱將進一步加強對民間划龍船活動的規範服務管理。