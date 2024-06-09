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教室紫外線消毒燈突亮2小時「關不掉」 廣東50名師生灼傷

中國新聞組／北京9日電
學生在醫院做檢查。(取材自大風新聞)
學生在醫院做檢查。(取材自大風新聞)

廣東省汕尾市一間小學傳出教室內的紫外線消毒燈自動打開，造成師生約50人受傷的意外。學生家長指控，老師明知消毒燈被打開，卻依然在教室內上課，讓孩童被紫外線照射了兩個小時，導致許多學生皮膚、眼睛都被灼傷。校方稱，紫外線消毒燈平時設定半夜才會自動開啟，但這次因線路故障意外在早上開啟，會賠償家長醫藥費用。

華商報大風新聞報導，事發於今年4月，汕尾市鳳山街道中心小學六年級三個班級的紫外線消毒燈自動打開。受害學生家長指控，在上午第一節課時，就有學生反映被消毒燈照到感覺不舒服，但老師卻說「在消毒不用理它」，繼續上課，直到第四節課，消毒燈才被關掉。

家長稱，事發當晚，孩子眼睛睜不開，皮膚還有燒燙傷，就醫才知道是在教室被消毒燈照的，隔天家長們集體帶孩子就醫，並通知校方。校方一開始稱會負責醫療費用，但後續又稱沒有錢，要家長走法律程序。

學生皮膚被灼傷。(取材自大風新聞)
學生皮膚被灼傷。(取材自大風新聞)

有家長表示，已經花了近10萬元人民幣（約1.4萬美元）的醫藥費用。

為何不離開教室？班主任：沒上級允許，不敢疏散

出事班級的班主任張老師則表示，自己眼睛也被灼傷，視線模糊，她稱當時消毒燈「關不掉」。對於家長質疑為何不立刻疏散學生，張老師回應，「我們在沒上級允許的情況下不敢停課或疏散，怕過程中出現踩踏」。

報導指，鳳山街道中心小學在事發隔天向家長道歉，稱消毒燈裝置出現定時錯亂而亮燈，經請示上級同意後，已請醫院開通綠色通道抓緊檢查治療。

汕尾市城區教育局監察人員在調查事件後表示，當天有三間教室的消毒燈開著，學生早上8時多進教室上課，一開始沒人發現，直到10時多，校方接獲通報後，電工才將電源切斷。他稱，教室裡的消毒燈是疫情期間根據相關部門要求安裝的，每天凌晨2時至4時會自動開啟。

這名教育局人員也提到，有受傷學生因患有白癜風，就醫花費了9.2萬元人民幣，學校已經補助了7.2萬元，「會對所有受傷師生負責到底」。

教育局 疫情 醫療費

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