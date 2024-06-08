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SU7海南衝撞1死3傷 小米否認失控

中國新聞組／北京8日電
2024年6月7日，海南海口市一輛小米SU7突然衝出停車場，導致1死3傷。（視頻截圖）
2024年6月7日，海南海口市一輛小米SU7突然衝出停車場，導致1死3傷。（視頻截圖）

一輛小米SU7電動汽車7日上午在海南海口市衝出停車場，撞上行經的電動機車和路人，造成1死3傷，再度引發中國輿論關注。小米公司隨即否認車輛失控、剎車失靈，宣稱數據顯示該車的油門處於持續下踩狀態。

小米SU7於3月28日上市後，雖然暴紅掀起熱賣，但迄今事故頻傳。此前官方數據顯示，上市不到兩個月，SU7的出險率超過15%。

新浪海南報導，海南省海口市美蘭區美苑路某社區7日上午發生一起嚴重交通事故。一輛小米SU7在駛出停車場時突然失控，衝向慢車道正常行駛的電動機車和路人，造成1死3傷。

據知情人士透露，事故原因可能與車輛失控或剎車失靈有關。目前，公安機關和保險公司已介入調查。

監視器影片顯示，這輛小米SU7持續加速衝出停車場出口柵欄，隨即撞到行經慢車道的電動機車與路人，接著跨越分隔島後才停在快車道上。

消息傳出後，「小米SU7衝出停車場致1死3傷」躍為社交平台熱門話題，再度引發議論。

對此，小米公司隨即發表聲明稱，相關事故發生後，已經第一時間介入，正積極配合警方進行查驗、勘察。經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板（剎車）狀態正常，加速踏板（油門）處於持續下踩狀態。

小米表示，已經向交警部門提供了事發時的車輛數據報告，後續將積極配合協助警方的調查，有相關結果，也將及時披露。

聲明最後稱，相關媒體在沒有瞭解事實、數據的情況下，輕率描述「車輛失控」、「剎車失靈」等言辭，已嚴重失實。小米將誠懇、妥善配合車主及相關事主關於此事故的善後事宜。

根據中國銀保監會統計，小米SU7上市以來，截至5月24日，各省市的上險（投保車險）總量為7105輛，出險總量為1074輛，出險率為15.1%。但這只是不到兩個多月的統計。

申萬宏源研究報告顯示，中國新能源汽車車險的賠付率平均接近85%，大部分保險企業的新能源車險業務處在盈虧邊緣。以車損險為例，新能源車中占比最高的家用車出險率高達30%，明顯高於傳統燃油車的19%。

小米 車險 保險

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