我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏首波熱浪來襲 西南部破110度

疑源自中國 新聞App用AI製假消息 美議員要查

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

中國新聞組／北京8日電
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

近日在X社群平台上流傳一段監控視頻，視頻中，一名穿著花襯衫男子和一名穿著白衣短裙的女子在凌晨溜進一處工地，並先後進入了一個狹小的流動廁所。沒多久，廁所的牆面倒塌，女子被摔了出來倒地，男子來不及扶住女子，繞了一圈把她扶起來。有網友解讀，這對男女疑是在工地廁所打野戰，因動作過於激烈，廁所牆面撐不住，才戰到廁所也跟著解體。

網友ReiwaLuna06013在X平台上發布這段視頻，並配文「當乾柴遇上烈火，就是這麼暴力」，引發網友熱議。從視頻看，事發時間疑為凌晨2時許，這對男女先後進入大約僅能容一人站立的傳統式流動廁所，沒多久，廁所面向監控的白色牆面突然倒塌，女子跟著摔了出來，男子試圖拉住女子但拉不住，一度不知所措。

後來不知是否回過神，男子還先打開廁所的門走出去，繞了一圈再到女子倒地處將她扶起來，全程未見急迫慌張，反而顯得淡定，接著兩人互相扶著尷尬地離開現場。

這段視頻被網友瘋傳，看得不少網友笑稱「看看快樂工地秀」，並紛紛留言：「這個攝影機位置夠準啊」，「這廁所也是豆腐渣工程」、「已經比大多數動物文明多了」，「衣服還沒脫」，「可能還在醞釀中吧」、「沒脫衣服，差評」、「這是用多大力氣」，「好刺激」、「有點小了，施展不開」、「不臭嗎？」、「味道不濃郁嗎？」。

上一則

「考生都很牛哇」 牛蛙叫聲擾亂高考秩序 公安抓捕

下一則

「你吃的牛就是牠」 西貝發「牛身分證」介紹食材 食客：難下嚥

延伸閱讀

獸醫系畢業選擇去砌磚 她追夢當建築工引熱議

獸醫系畢業選擇去砌磚 她追夢當建築工引熱議
紅木城建築工地8級大火 周圍疏散居民

紅木城建築工地8級大火 周圍疏散居民
紅木城建築工地八級大火 周圍居民已被疏散

紅木城建築工地八級大火 周圍居民已被疏散
少女腳遭針刺「婊子」輪姦 惡老闆重判

少女腳遭針刺「婊子」輪姦 惡老闆重判

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30

超人氣

更多 >
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法
國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好