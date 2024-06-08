太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

近日在X社群平台上流傳一段監控視頻，視頻中，一名穿著花襯衫男子和一名穿著白衣短裙的女子在凌晨溜進一處工地，並先後進入了一個狹小的流動廁所。沒多久，廁所的牆面倒塌，女子被摔了出來倒地，男子來不及扶住女子，繞了一圈把她扶起來。有網友解讀，這對男女疑是在工地廁所打野戰，因動作過於激烈，廁所牆面撐不住，才戰到廁所也跟著解體。

網友ReiwaLuna06013在X平台上發布這段視頻，並配文「當乾柴遇上烈火，就是這麼暴力」，引發網友熱議。從視頻看，事發時間疑為凌晨2時許，這對男女先後進入大約僅能容一人站立的傳統式流動廁所，沒多久，廁所面向監控的白色牆面突然倒塌，女子跟著摔了出來，男子試圖拉住女子但拉不住，一度不知所措。

後來不知是否回過神，男子還先打開廁所的門走出去，繞了一圈再到女子倒地處將她扶起來，全程未見急迫慌張，反而顯得淡定，接著兩人互相扶著尷尬地離開現場。

這段視頻被網友瘋傳，看得不少網友笑稱「看看快樂工地秀」，並紛紛留言：「這個攝影機位置夠準啊」，「這廁所也是豆腐渣工程」、「已經比大多數動物文明多了」，「衣服還沒脫」，「可能還在醞釀中吧」、「沒脫衣服，差評」、「這是用多大力氣」，「好刺激」、「有點小了，施展不開」、「不臭嗎？」、「味道不濃郁嗎？」。