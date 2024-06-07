廣州海底撈給顧客喝「二手飲料」? 裡面竟有藥丸 門店回應了

陳先生孩子在海底撈喝完的飲料杯底竟有一顆白色藥丸。（取材自南方都市報）

廣州一名消費者和家人日前到海底撈用餐，其孩子喝完店員送上桌的飲料後，竟在杯底發現一顆白色藥丸，嚇得一家人以為遭到「下藥」，怒找門店理論。經海底撈調查發現，是員工誤將別人喝過還放進感冒藥丸的「二手飲料」又送給別桌顧客，除道歉外，並已對相關員工進行處理。不過這起離譜的「失誤」事件驚動了官方，廣州海珠區市場監管局已介入調查。

據南方都市報報導，5月，消費者陳先生與家人一同在海底撈廣州一家門店就餐時，其孩子在一杯金桔檸檬飲品中喝出了一顆疑似白色藥丸。陳先生找門店工作人員處理，工作人員表示要將異物進行檢測 ，並將杯子取走，陳先生及家人要求先拍照未獲同意，陳先生報警。

陳先生指出，警方調取監控後了解到，在同一就餐時段，有顧客在裝有金桔檸檬水的杯子中丟入白色的「藥丸」並自行飲用，喝完又將杯子放在桌子上。海底撈服務員將其中一杯未喝完的杯子取走，另一名服務員則將該杯飲品拿給了陳先生的小孩。門店稱聯繫了放置藥丸的顧客，該顧客稱，其放在杯子裡的藥丸是感冒藥。

根據陳先生曬出的藥物檢測結果：飲品中的「藥丸」檢測出了乙酰氨基酚成分，未檢出丙戊酸、氯氮平、卡馬西平、美托咪定、阿米替林、咖啡 因成分。

海底撈相關負責人回應稱，該起事件主要是海底撈廣州一門店服務員誤將另一桌顧客放置在菜架上的金桔檸檬水提供給了其他顧客，經警方調查與送檢醫療機構檢測，該金桔檸檬水中含有一片感冒藥（乙酰氨基酚）。該服務員的操作嚴重違反了服務流程規範，海底撈已依據制度流程對相關責任人進行嚴肅處理。

海底撈相關負責人進一步致歉稱，事件發生以來，海底撈積極推進自查、送檢專業機構等行動，並保持與顧客溝通反饋，力求妥善解決。相關主管部門已介入處理。海底撈承諾依法承擔相應責任，確保顧客權益得到保障。

涉事的海底撈門店位於廣州海珠區。廣州海珠區市場監管局工作人員表示，已對（海底撈）涉事經營場所進行現場檢查並立案調查，案件正在調查處理中。

截至2023年年底，海底撈在全國擁有門店1374家。據海底撈財報，2023年，海底撈實現收入414.53億元人民幣，同比增長33.6%，凈利潤 44.95億元，同比增長約174.6%。

極目新聞對此事件評論指出，在廣東的另一家海底撈餐廳，今年4月也出現過消費者吐槽海底撈鍋具沒洗乾凈，事後卻未及時得到答覆。此事中海底撈對消費者的麻木，著實讓人不解。作為網紅餐廳，海底撈應該嚴格要求自己，才能對得起消費者的信任。