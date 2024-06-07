浙江女買50萬元黃金寄快遞 警方為何在機場緊急截停?

被追回的50萬元黃金。（取材自都市快報橙柿互動）

浙江省紹興市李女士（化名）聽信某位「光伏產業項目投資 經理」的話術，花50萬元（人民幣，下同）買了等值黃金，以快遞寄出準備搶佔貴金屬「投資先機」，她購買黃金的珠寶店長擔心她受騙報警，員警勸說多時才讓李女士相信這是詐騙，但黃金早已寄出。警方緊急趕到蕭山機場，將載著快遞從正準備起飛的貨機及時截停，救回了李女士的19塊黃金。

據都市快報橙柿互動報導，5月28日下午2點多，六福珠寶櫃台女店長到紹興越城區塔山派出所報警稱，李女士來店裡購買了50萬元黃金並要求代寄，邊買還邊問電話那頭的人「黃金可不可以」，她愈想愈不對勁，「一般顧客買了黃金後都會自己拿回去的」。

值班民警徐福根發現，李女士寄出去的地址是一個快遞代收點，立即上報越城區公安分局反詐中心，同時火速趕往李女士單位，李女士堅稱這些黃金是送給朋友孩子結婚的一份「隨禮」，自己沒被騙。

經過徐福根把最近多發的一些詐騙手段輪著講了近半小時，李女士才說，5月中旬，有人來加她微信 ，說是某個光伏產業項目投資經理，並發給她一個有各種貴金屬投資類別的網站，說前景很好，接著把她拉入220多人的聊天群裡，不斷有人發自己賺錢的信息。「經理」還安排了「客服」給她帳戶充一萬元，可按當天收益率提現，李女士提現了100元後心動，打算投資。

「客服」告訴她，有兩種投資充值方式，一種是線上充值，但要排隊，還有一種「寄黃金」方式，即先購買黃金再寄到他們那，以同等金額計入賬戶，這種方式不要排隊。李女士覺得寄黃金不保險 ，選擇線上充值，但充值到50萬元才排名到第1000名。李女士不想錯過好行情，提出準備寄50萬元黃金。而自己買了黃金寄出後，帳戶上果真顯示有50萬元了。

「這是假的，這只是騙子給你看看的數字！」徐福根急切地說。李女士想想才覺得不對勁，十分懊惱地對徐福根說，「他們讓我騙你們，說我這些黃金是給朋友孩子結婚用的隨禮」。

警方確認李女士遇到詐騙，開始追快遞。李女士選的是次日達服務，快遞點早已將50萬元黃金打包轉送到杭州蕭山機場。下午4點，機場停機坪上，快遞已經裝完，貨運飛機正準備起飛，被警方截停，及時從成千上萬包裹裡找出了李女士的那個包裹，19塊黃金完好。

當晚8點，越城警方從杭州把這個沉甸甸的黃金包裹帶回紹興。原本懊惱萬分的李女士喜出望外，感動得哭了。

「真的是差一點，一場緊急賽跑啊！」徐福根說，這是一起投資理財詐騙案。投資網站也已經被屏蔽，群裡都是騙子扮演的托。此案還在進一步調查中。