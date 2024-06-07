恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

中國房地產 龍頭恒大集團 爆雷後，外界除關心其爛攤子該如何收拾，也把關注焦點放在了恒大集團旗下的「恒大歌舞團」。近日網傳一段據稱是恒大歌舞團之前表演的視頻，一名女子穿著開高叉民族風舞服，在舞台上跳「蹲蹲舞」，坐蓮式十八蹲讓不少網民驚呼「有錢人真會玩」。不過也有網民稱這其實來自一名跳舞網紅，不是恒大歌舞團。

據多名網民近日在X平台和微博上分享的視頻內容，這名女子看似嬌羞，但舞姿大膽，尤其是其「奪命十八蹲」，看得許多網民直說「原來驕奢淫逸不只是古代有啊」。不少網民跟著視頻挑戰女子的十八蹲，愈跳愈覺得「太色情了」，「一點藝術美感沒有」，有不少人稱讚她的舞技「好功夫」，也有人不解為什麼所謂的民族舞蹈要跳得如此「激情」。

許加印就靠高薪養這些恒大美女，給她撬開中共各級官員的封條，賺來幾百億的資產，成為中國龍頭企業。



头牌白珊珊夺命十八蹲



pic.twitter.com/XLsD75Sx2j — 婉清 (@1X1G3Lr7pBe1AJR) 2024年6月4日

至於視頻中的女子，有網民認為是恒大歌舞團團長白珊珊，但也有網民稱，這女子一看就不是白珊珊，是廣西某位抖音 跳舞網紅，「這個網紅一直蹭恒大流量，還白珊珊，你們知道白珊珊長什麽樣嗎？」截至目前尚無相關人士對此回應。

恒大歌舞團成立於2010年10月，是恒大集團旗下的全資子公司，有演職人員逾百人。成立以來多次參加全國各類重大活動的大型演出，以及國內外巡迴演出和慰問演出逾百場。由於恒大歌舞團團員幾乎都是高顏值、好身材的年輕女性，曾引來恒大歌舞團是恒大創辦人許家印公關舞團的質疑。

網傳恒大歌舞團此前表演視頻。（視頻截圖）

團長白珊珊曾在去年澄清說，自己只是個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事。舞蹈是一生的夢想，自己的工作盡心盡責，努力拚搏走到今天並不是讓那些無知的人拿來詆毀的。