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女喝斷片赤裸躺老闆床上 遭性侵？隔壁好奇房客用手機錄下證據

中國新聞組╱北京6日電
一名女子酒後醒來，發現自己一絲不掛的躺在上司床上；示意圖。(本報資料照片)
一名女子酒後醒來，發現自己一絲不掛的躺在上司床上；示意圖。(本報資料照片)

中國再傳狼上司伸魔爪案例。一名房客入住某飯店時，聽到隔壁傳來奇怪的聲響，他好奇走到該房門口並錄下聲音，意外成為性侵案的證據。

方圓雜誌報導，一名銷售總監袁琳梅與公司總經理莊向凱2023年一同外出應酬，酒醉後被總經理帶到房間性侵得逞。期間，酒店前台工作人員看到監控畫面，曾試圖幫助袁琳梅，卻被莊向凱拒絕。

報導指出，袁琳梅醒來後發現自己全身赤裸，但不確定自己是否被侵犯，莊向凱則稱只是幫她清理嘔吐物。事發半個多月後，袁琳梅到派出所報了案，但卻面臨舉證的困難，所幸檢察官在檢查酒店CCTV畫面時，看到隔壁房間的一名客人小高突然開了門，走到涉案房間門口停留了幾分鐘，並且有掏出手機的動作。

據報導，小高當天因為聽到隔壁傳來有床挪動和撞牆的聲音，還有微弱的女性反抗聲，出於好奇錄下2分鐘的莊向凱聲音和袁琳梅無意識的呻吟聲。因為有了直接的客觀性證據，2023年11月10日，檢察院批准逮捕莊向凱，以強姦罪判處莊向凱有期徒刑4年。

辦案檢察官表示，不同於陌生人的強姦，熟人之間發生的強姦會讓被害人更為難。被害人袁琳梅在遭遇了這樣的事情後，第一時間考慮到的還是維護公司利益，在結束出差後才試圖尋求解決辦法。然而，她卻遭到了領導的強硬拒絕，這使她感到無助，最終選擇了報案。

對於此案，辦案檢察官有很深切的體會：「此案發生在公司上下級之間，從案發到判決，被告人都拒不認罪，甚至往被害女性身上潑了很多髒水，讓她在已經受到心理創傷的時候背負罵名，陷入孤立無援的狀態，行為實在是惡劣。」

辦案檢察官提醒，如果遭遇類似情況，要盡快固定現場證據，保留與犯罪嫌疑人的交流記錄，及時向警方報案。

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