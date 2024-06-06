遼寧九旬翁去世前娶小38歲保母、過戶房產 保母1理由否認騙婚

遼寧九旬老人與相差38歲的保母結婚，引發了騙產疑雲；示意圖。（取材自中國經濟周刊）

遼寧錦州九旬老人趙德忠去世後被發現已與相差38歲的保母結婚，房產、喪葬費被過給保母兒子，養女報警並要求判定婚姻無效。近日，人民法院判決駁回原告請求，不支持要求撤銷老人與保母婚姻登記的行政行為。保母則稱，兩人結合是因為相愛，而非為為財產騙婚。

九派新聞報導，2022年6月，65歲的趙永秋得知錦州家中的養父趙德忠已離世兩天，從瀋陽趕回家後發現，90歲的養父在死前9個月，與年齡相差38歲的保母鄭秀英領證結婚，房產已過戶到保母兒子名下，過世後的喪葬補助費、撫恤金等3.9萬餘元亦被保母兒子領走。

趙永秋養父和保姆的結婚登記表與養母的死亡注銷證明，日期顯示為同一日。(取材自九派新聞／受訪者供圖)

趙永秋覺得，養父可能受到保母的操控。趙永秋提供的兩份材料顯示，一份是養父與保母的結婚登記表，一份為養母的死亡註銷證明，上面的日期顯示為同一日，均在2021年9月28日，她覺得蹊蹺。

2023年9月，趙永秋一紙訴狀將錦州市古塔區民政局告上法庭，要求法院判定民政局在辦理保母與養父結婚手續時存在瑕疵，進而判定兩人的婚姻無效。

趙永秋在行政起訴狀中表示，其養父在申請結婚登記時和保母二人年齡相差極其懸殊，並且老人健康狀況極差，生活基本無法自理，從老人簽字時的書寫筆跡可看出，老人連筆都握不穩，無法履行相應的夫妻義務。

2024年4月28日，遼寧省錦州市古塔區人民法院判決駁回趙永秋對於撤銷老人與保母婚姻登記行政行為的請求。法院認為，兩人辦理結婚登記行為的事實清楚，程序證件合法，適用法律正確。

遼寧省錦州市古塔區人民法院判決書。(取材自九派新聞／受訪者提圖)

報導指出，判決後，保母鄭秀英亦提出了上訴，其認為趙永秋與趙德忠的養女關係屬認定事實錯誤。鄭秀英指出，「老爺子有無子女證，我們就上訴了」。她說，趙永秋從沒看過老人，也沒有通過電話，趙德忠去過很多次敬老院，監護人都不是趙永秋。

趙永秋說，許多人質疑她對養父沒有盡到責任，她覺得委屈，稱在沒有搬離錦州前，為方便照顧養父母，她特意搬到與養父同個小區居住，樓層也緊挨。請了保母後，才由保母進行照顧，自己逢年過節或養父母生病也都會去探望。

對於與老人結婚或涉嫌騙婚的質疑，鄭秀英予以否認。她表示，婚姻並不限制年齡差，且結婚這個想法是老人提出的，老人告訴她自己年紀大了且無兒無女，要「防老」。這個請求接連提出兩次後，她才跟老人去登記結婚。