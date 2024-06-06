河南劇組在ICU拍片 竟讓一旁患者家屬「哭小聲點」

短劇劇組在醫院拍片，卻反過來稱家屬干擾拍片。(視頻截圖)

河南 余先生的母親因為重病送入ICU(重症監護室)搶救，因為悲傷的關係，一家人在ICU門外哭泣，此時一短劇劇組工作人員卻過來要求他們「小聲點哭」以免防礙劇組拍攝。余先生將遭遇發到網上後，沒得到道歉只收到要求刪視頻的訊息。網民批評劇組沒人性、ICU並不是拍片的地方，「非得選擇ICU附近拍攝，怪誰？」。

「我們的家人在ICU，情緒不穩定，他們讓我們小點聲，不要影響他們拍攝。」近日，一條在醫院內拍攝的短視頻在社交平台上引起網友廣泛關注。

讀特新聞報導，視頻顯示，在該醫院的ICU區域不遠處，有疑似劇組的工作人員架起一盞巨大的補光燈，正對準一張病床進行照明，旁邊還有部分攝像設備。從視頻拍攝角度看，劇組的布景設置已經占據了通道的一半空間。隨後，視頻發布者在評論區補充道：「我姊姊在哭，他們讓我們聲音小點，不要影響他們拍段子，可他們是演的啊。」

視頻發布者余先生稱，事發地為河南省鄭州 新鄭市華信民生醫院（以下簡稱「華信民生醫院」）重症監護室門口。而事發至今，醫院方始終沒有人跟他溝通過，他也遲遲未等到相關方的公開道歉。

余先生表示，事發當天，他的母親在ICU內進行搶救，他姊姊在旁邊哭泣，視頻中的劇組則在ICU附近拍攝。一名劇組工作人員突然走過來，向余先生一家提出「小聲點哭」的要求。對此，余先生感到十分不快：「我們哭都不讓哭？我影響到了你們嗎？」。

劇組拍攝結束離開後，沒一會兒，一名自稱是「醫院負責人」找到余先生一家，告訴他們，因為影響到拍攝，劇組可能要起訴醫院。

余先生將自己的遭遇發到網上，迅速引發關注。但余先生只等到了青木影視公司相關工作人員的不斷「勸刪」。當天晚上，余先生母親逝世後，一家人沉浸在悲痛中時，該公司相關工作人員依然多次給他發消息，請他將發布的視頻下架。

青木影視的相關工作人員隔幾日找到了余先生表達歉意，但余先生表示，他希望公司以視頻的形式，公開向自己一家人道歉，而不是私下向他個人道歉。新鄭市衛生健康委員會宣傳部的工作人員表示，他們已經督促醫院向余先生道歉，但沒有見到余先生。

事件一出，網友紛紛留言，「有資金就搭個場景棚」、「直接打一個半死進ICU，讓他們拍得真實一點」、「拍攝這些人但凡有點人性，都不會在這個地方拍攝」。

來源：九派新闻