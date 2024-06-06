萬科全數償付一筆6億美元債 年內償債大關已過

萬科一口氣還完了今年的美元債。(取材自中國房地產網)

在拿到200億元人民幣(約27.5億美元)銀團貸款 之後，萬科的流動性壓力加速消減。萬科A5日公告稱，將全數償付一筆於6月7日到期的中期票據的本息，合計6.126億美元。目前，6.126億美元已匯出至萬科地產（香港）有限公司的境外銀行帳戶，並將於6月6日存入於代理行指定銀行帳戶。

上海華爾街 見聞報導，值得一提的是，中國金融數據供應商WIND數據顯示，該筆美元債為萬科年內到期的最大一筆債券，償還完該筆美元債之後，萬科年內再無到期的美元債，且年內償債大關已過。

這也正應了萬科總裁祝九勝在業績會上的表態，「剔除預售監管資金來看，2024年，公司在債務償還上，雖然有壓力，但這一關一定能闖過去」。

當然，更為關鍵的是，萬科追求的不只是今年的安全無虞，還有長期的穩健發展。

按照萬科此前公布的計畫，萬科希望未來兩年削減付息債務1000億元以上，未來五年付息債務總規模要降一半以上。

為此，萬科提出「瘦身健體」一攬子方案，包括調整融資 模式，金融機構給了萬科一至三年的轉換期，每年完成200億元大宗資產處置，聚焦主業，做「減法」等。

實際上，自從獲得200億元銀團貸款後，萬科的融資端持續改善，5月31日至今，萬科還新增了兩筆、合計17億元的銀行貸款。

據不完全統計，最近一個月，萬科已經拿到超300億元的融資，涉及銀行借款和CMBS。

此外，萬科正通過資產處置、發行REITs等方式來緩解現金流緊張的情況，近期剛轉讓深圳灣超總地塊給大股東深鐵集團，回血22.35億元。