暴雨成災 民房被淹 廣西梧州官員：災情不能告訴你

救援人員利用橡皮艇轉移被困人員。(取材自南國早報)

廣西梧州4日遭遇強降雨，導致多條河流水位暴漲，城鎮街道發生內澇，鄉村農田被淹，民房幾乎被淹沒。梧州市氣象台5日7時發布暴雨 橙色預警信號，多地將出現30-50毫米以上的強降雨，積澇和地質災害氣象風險大。但詢問梧州市應急管理局救災、傷亡程度時，卻得到「不能告訴你」的答案。

奔流新聞報導，網上發布的多段視頻顯示，梧州河道水流湍急，河水水面幾乎與橋洞下沿齊平；一處民房幾乎被淹；農作物浸泡在發黃的洪水 中；一輛卡車駕駛室灌滿了洪水，還有人被困挖機上等待救援。

消防救援人員涉水救援兩名小孩。(取材自南國早報)

另一段網友發布的視頻顯示時間為4日9時43分39秒，一位老人在小商店門口查看水情，約十幾秒後，洪水從門口湧進，同在屋外的另一人趕緊拿起門口的腳墊欲關上房門擋水未果。老人剛起身凳子就被洪水沖走了，洪水很快使屋內地上的紙箱、塑料桶、成箱的礦泉水、櫃子等物品漂浮起來，老人站在門口一動不動，用手緊握門拉手。

受持續強降雨影響，梧州市蒼梧縣沙頭鎮塘灣村4日突發山洪，部分房屋被淹，居民被困。接警後，梧州市消防救援支隊迅速調派人員前往現場救援，成功轉移5戶家庭共13人。

梧州市政府工作人員表示，梧州部分中小河流出現超警戒洪水，目前暫無人員傷亡報告，財產損失情況正在加緊統計中。但詢問梧州市應急管理局傷亡、救災進度時，一位女性工作人員以一句生硬的「受災情況不能告訴你」拒絕。

報導指出，廣西壯族自治區水文中心通報，截至4日上午，廣西受強降雨影響，桂江支流富群水，黔江支流馬來河，紅水河支流盤陽河、清水河，蒙江支流大黎河等5條河流出現超警戒線0.03至2.01米的洪水。