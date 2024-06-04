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塗鴉靖國神社網紅返中國 遭日警通緝

中國新聞組／北京4日電
中國網紅在靖國神社石柱上塗鴉。(視頻截圖)
中國網紅在靖國神社石柱上塗鴉。(視頻截圖)

日本靖國神社一根刻有「靖國神社」的石柱日前遭中國網紅「鐵頭」撒尿、塗鴉，此事引發日本各界震驚，據傳該網紅已在1日返回中國，東京警視廳以涉嫌破壞財產通緝這名男子。由於該網紅脫序行為已不是第一次，資深媒體人胡錫進直言感受打折扣，更希望這事是韓國人幹的。

來源：YouTube

日本產經新聞報導，日本民眾1日上午5時50分向警方報案說，靖國神社遭人噴紅漆塗鴉，用英文寫著Toilet（廁所）。當晚7時左右，也有民眾發現靖國神社的狛犬遭人貼上寫有中文的紙張，這紙張上用中文寫著：「世界人民團結，但不包括你們。」

日本警方研判，涉案男子可能是5月31日晚間9時55分至10時之間在靖國神社石柱塗鴉，6月1日已離開日本。此男住在中國上海。東京警視廳以涉嫌破壞財產通緝這名男子，並指仍有其他人涉案，包括攝影師等。

據小紅書影片顯示，「鐵頭」撒尿、噴漆塗鴉的畫面字幕寫上6月1日，但他1日傍晚再發片，承認自己順利回國，並在鏡頭前展示一份6月1日的杭州日報。

他表示，靖國神社塗鴉等行為是在5月31日進行，翌日凌晨乘機回到中國。「鐵頭」指，過去曾表明要到日本辦兩件事，至於另一件事是什麼，他則未有明說，只著外界「別急」，又呼籲外界不用亂猜。 

資深媒體人胡錫進2日在微博發文稱，他前一天在網上看到此事時，第一感受是覺得「好啊」，他不諱言，當時心中有「滿滿的幸災樂禍」，但他說，「希望幹這件事的是一名韓國人，如果是日本革命青年，就更好了。」

因為被封號的「前打假英雄」鐵頭過去行徑爭議不斷，胡錫進直言原有感受一下子打了個折扣，「鐵頭啊鐵頭，你能不能這次不吱聲啊，忍一忍做個無名英雄」？

中國外交部發言人毛寧3日表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。但她又再次提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性表達訴求。

日本 靖國神社 通緝

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