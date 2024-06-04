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湖北警搏鬥中15刀亡 網：怎不開槍? 警方：現場狹窄怕誤傷

中國新聞組／北京4日電
邱建軍的告別儀式。（取材自極目新聞）
邱建軍的告別儀式。（取材自極目新聞）

湖北武漢50歲民警邱建軍在處理持刀滋事案件時，身中15刀犧牲，留下孤兒寡母。網友不解為何在危機時刻不拔槍射擊，「平安湖北」公安回覆稱，邱建軍帶領民輔警處置時手槍子彈已上膛，因現場狹窄，為免誤傷嫌犯母親及戰友，所以邱建軍與嫌犯近身搏鬥，釀成不幸。但網友除了同情仍有質疑，「15刀，要什麼速度啊，同事呢？都跑了嗎？」

來源：YouTube

九派新聞報導，武漢市公安局江漢區分局漢興派出所副所長邱建軍1日帶隊處置一起持刀滋事警情，遭到嫌疑人瘋狂拒捕。危險時刻，為保護現場群眾和戰友，他奮不顧身與持刀歹徒馮某展開殊死搏鬥，身負重傷。最終，邱建軍因失血過多，救治無效犧牲，生命定格在50歲。

邱建軍犧牲的事跡在網上引發廣泛關注。針對網友「該拔槍射擊就射擊啊」的相關評論，湖北省公安廳官方微信公眾號「平安湖北」3日在評論區回覆稱，「現場異常逼仄（狹窄），嫌疑人馮某狂躁地揮舞兇器，其母親試圖上前勸阻，為避免誤傷群眾和戰友，邱建軍毫不畏懼衝上前與馮某展開搏鬥。」

據報導，武漢市公安局江漢區分局漢興派出所副所長邱建軍告別儀式，3日在武漢市漢口殯儀館告別大廳舉行。伴隨著哀樂奏響，邱建軍的遺屬、生前親友、同事及各界群眾眼含熱淚、佩戴白花、手拿白菊，向遺體鞠躬，依次獻花，向邱建軍作最後告別。

紅星新聞報導，5月19日，邱建軍剛過完50歲生日，近距離瞻仰邱建軍遺容時，他的妻女站在靈柩旁淚流滿面，告別儀式期間，抱著遺像的女兒默默低頭。據悉，她即將參加高考

馮某被警方抓獲。（取材自極目新聞）
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