武漢金凰珠寶瞞天過海 金包銅騙到250億元 主嫌判無期

武漢金凰珠寶。(取材自財新網)

中國史上最大假黃金詐騙案近日宣判，武漢 金凰珠寶公司及其實控人賈志宏等18名被告，通過約100噸「金包銅」假黃金質押擔保，騙取16家金融機構及企業達253.45億元（人民幣，下同，35.7億美元），賈志宏被判無期徒刑，其餘被告最重判12年徒刑。此案同夥還包括承保黃金的保險 公司人員；武漢金凰定製假黃金的銷售部經理也「黑吃黑」騙取公司上千萬私吞。

澎湃新聞報導，截至2020年6月，武漢金凰在庫假黃金共計105.77噸，透過假黃金質押擔保等方案，先後騙取恒豐銀行煙台環山路支行等15家金融機構及1家企業共計253.45億元。

假黃金是在賈志宏（武漢金凰董事長，今年5月28日被判刑）、黃毅（金凰集團董事長助理）、王俊（武漢金凰總經理）、胡喬（武漢金凰財務總監）授意下，由武漢金凰銷售部經理錢磊負責採購、定製。

報導指出，武漢金凰的假黃金是從深圳採購，就是表面有金，裡面為銅，一般的質譜儀檢測 不出，只能每塊從中間切開，所以檢測成本很高，因此給造假提供很大空間。

報導稱，錢磊2015年至2019年間採購假黃金後，武漢金凰投資部經理徐正權向錢磊提供上海黃金交易所黃金料樣式及編號，用於刻印在假黃金表面，並製作虛假黃金出庫單。

假黃金入庫後，武漢金凰車間廠長張儒松、倒模部主管宋高峰在黃金抽檢熔煉環節進行真假黃金掉包。再與武漢金凰車間收發部主管翟鳳群、唐潔組成黃金檢測團隊出具虛假報告。

保險公司也在造假環節成為不可或缺的一環。武漢金凰採用「黃金+保單模式」，保險人員施偉負責促成中國人民財產保險股份有限公司武漢分公司、中國大地財產保險股份有限公司保險湖北分公司在保險單中增設對質押黃金質量、重量進行承保的特別條款，並做黃金質押，從中獲取保險傭金共2800萬元。