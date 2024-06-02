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日本靖國神社被噴漆 中網紅：我幹的，報復排核廢水

中國新聞組／北京2日電
日本東京千代田靖國神社一根石柱被塗寫「廁所」，警方已將現場嚴嚴實實圍了起來。（取材自微博）
日本東京千代田靖國神社一根石柱被塗寫「廁所」，警方已將現場嚴嚴實實圍了起來。（取材自微博）

日本民眾1日上午6時20分左右行經東京都千代田區的靖國神社時，發現一根石柱被人用紅漆噴上「廁所」的英文後報警，警視廳緊急開始搜查取證；中國網紅「鐵頭」發視頻稱「我幹的」，他說是為了反對日本排放核汙染水才做出此行為，「我們什麽都不能做嗎？不，我要給他們點顏色看看」。

日本讀賣新聞報導，當地警方表示，位於神社入口處附近一根寫有「靖國神社」的石柱，遭人用紅漆噴上廁所的英文，但未在神社腹地內發現其他塗鴉，將調閱現場監視錄影器分析拍攝畫面來釐清相關細節。

看度新聞報導，根據小紅書影片，中國網紅鐵頭1日凌晨與朋友一同前往靖國神社，他先是爬上寫有靖國神社4個大字的石柱脫褲撒尿，隨後拿出事先準備的紅色噴漆，在石柱上寫上「廁所」的英文，相關影片隨即引發熱議。鐵頭聲稱，自己是因為反對日本排放核廢水才會這麼做，並強調要給日本人「一點顏色看看」。

澎湃新聞網報導，鐵頭早非首次做出脫序行為，他以「鐵頭懲罰惡揚」之名在各大平台以瘋狂舉動搏人眼球，1月曾在直播中自爆買春嫖娼，並遭網友通報。不到1周，他的快手、抖音、微博以及小紅書等社群平台全都遭到官方封號禁言。據悉，他光是在抖音就擁有517萬粉絲關注。

對於這種塗鴉行為，中國網友自然是紛紛叫好，不少人還說「廁所」的形容是相當準確的。畢竟，這種供奉了14名罪惡滔天的二戰甲級戰犯、日本政客還老挑著敏感的日子去參拜的地方，說它是「神廁」，都是抬舉它了。

靖國神社2019年8月曾發生中國籍男子攜帶墨汁進入前殿潑灑，造成現場白色帷幕部分被染黑，東京地方法院法官同年底認為已逾表達自由範疇，判處男子1年2個月有期徒刑，緩刑3年。

2018年底也發生一名中國籍男子抗議南京大屠殺，在靖國神社前燃燒報紙，遭日本警方逮捕。位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯備受爭議。

日本東京千代田靖國神社一根石柱被塗寫「廁所」，警方已將現場嚴嚴實實圍了起來。（取...
日本東京千代田靖國神社一根石柱被塗寫「廁所」，警方已將現場嚴嚴實實圍了起來。（取材自微博）

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