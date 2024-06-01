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北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

中國新聞組／北京1日電

5月30日14時許，原本豔陽高照的北京突然風雨交加，多名正在北京故宮博物院內遊覽的遊客在坤寧宮旁躲雨，沒想到坤寧宮屋頂大批瓦片被風雨吹落，猶如下「瓦片雨」，嚇得遊客們趕緊閃躲。故宮事後稱，無人受傷，將展開修復。不過象徵權力的故宮屋瓦被吹落，引發部分網民議論，有網民稱「象徵統治的故國岌岌可危，風雨飄搖」，相關中國網路留言則已被屏蔽。

據百姓關注報導，5月30日14時許，北京突遇風雨來襲，遊客在故宮博物院內坤寧宮旁躲雨時，屋頂瓦片意外掉落，滿地都是碎裂的紅色磚瓦，其中不乏看來頗大的碎瓦片。

目擊者稱，瓦片掉落後，現場躲雨的遊客紛紛驚呼躲避，深怕被瓦片砸傷。後來是故宮博物院的工作人員將遊客們疏散至安全區域，所幸沒有砸中遊客，現場沒有人員受傷。

當地文旅局事後對此回應表示，故宮內工作人員已知曉瓦片掉落一事，接下來他們會通知相關部門和故宮進行聯絡，由有資質的老師開展修復工作。

不過，「北京故宮坤寧宮屋頂瓦片掉落」話題一度在中國社群平台上引發熱議，有自稱當時在現場的網民稱，他在現場撿了一塊據說是600多年的瓦片文物，不過故宮的工作人員告訴他，坤寧宮已經翻修多次，這瓦片沒有600年，讓他失望不已。

還有網民留言：「連已屹立了600多年的故宮屋瓦也被風雨刮落，這不是個好兆頭」「是不是預兆不好？」「人家幾千年都沒被吹落，修繕後反而脆弱不堪，可見技術不行。」「有沒有人覺得這是天象警示，可能要出啥大事，跟當年砸隕石似的。」不過相關留言後來疑似都被屏蔽，打開留言區都已看不到。

據了解，所謂的「當年砸隕石」指的是1976年曾天降隕石，當年的1月8日、7月6日、9月9日，中共三巨頭——國務院總理周恩來、全國人大委員長朱德、中央主席毛澤東相繼去世；該年還發生了唐山大地震，官方版本稱24萬多人死亡，16萬餘人重傷。

另有網民在X平台上發文評論：「象徵故國的統治岌岌可危，風雨飄搖」。

北京故宮始建於明成祖永樂四年（1406年），永樂十八年（1420年）落成，坤寧宮在明朝是皇后的寢宮，清順治皇帝改建後成為清宮薩滿祭祀的主要場所。同治皇帝、光緒皇帝和溥儀都在此結婚，雍正以後，皇帝移住養心殿，皇后也不再住坤寧宮，坤寧宮成為專供薩滿教祭神的場所。

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