甘肅12歲女童遭多人性侵 為何3家賓館也被判每家賠5000元?

案發後，小燕很長時間不能從陰影中走出，有過自殘行為。（取材自華商報大風新聞／受訪者供圖）

賓館未按規定進行旅客信息登記也要擔責。甘肅 一名12歲女孩在3家賓館遭多名網友性侵，家長認為，賓館在辦理入住手續時，既未詢問入住人和女孩的關係，也沒有向女孩的監護人確認後記錄備查，將3家賓館告上法院。法官認為3家賓館確未盡到未成年人安全保障義務，判決3家賓館各向女孩家長賠償5000元（人民幣，下同）。

據新黃河報導，馬先生是甘肅臨夏某縣人，侄女小燕出生於2009年3月，2021年7月30日，幾名男子在微信 上提議帶小燕去公園玩，因小燕正和奶奶賭氣，遂離家去找網友。家人遍尋不著報警，2021年8月2日在於臨夏市（臨夏州轄縣級市）中心廣場找到了小燕。

小燕稱，從2021年7月30日下午到8月2日，她被幾個「網友」控制並被強姦。馬先生說，案件對小燕的身體和精神造成了巨大的傷害，多次自殘。

2023年4月17日下午，臨夏市人民法院一審以強姦罪判處被告人馬某甲有期徒刑15年，剝奪政治權利3年；判處被告人司某某有期徒刑14年，剝奪政治權利2年；判處被告人馬某乙有期徒刑6年，剝奪政治權利1年；判處被告人周某某有期徒刑7年，剝奪政治權利1年。附帶民事方面，判決馬某甲、司某某、馬某乙共同賠償精神撫慰金等共94500元；判決周某某賠償精神撫慰金等共計31500元。

一審宣判後，小燕的家人就民事賠償部分提出上訴，4名被告以不知小燕不滿14周歲、量刑過重等為由也提出上訴。2023年6月15日，甘肅省臨夏州中院裁定駁回上訴，維持原判。

馬先生說，小燕在3家賓館遭侵害，與3家賓館未嚴格落實旅客信息登記制度存在因果關係。2023年7月，他們將涉事的3家賓館起訴至臨夏市法院，要求對方各賠償小燕人身侵權損害賠償金30萬元、精神損害賠償金5萬元。

3家賓館辯稱，賓館不可能對進入賓館的每一個人進行登記過問，不該承擔賠償責任。小燕的家人沒有盡到監護人的責任，應對造成的後果承擔責任。

臨夏市法院認為，3家賓館作為住宿服務行業，未按規定進行旅客信息登記，致使小燕順利入住受到侵害，違反了「旅館業治安管理辦法」規定，又因案外人的犯罪行為導致小燕受到傷害，3家賓館未盡到安全保障義務，應當承擔相應的補充責任。2024年2月5日一審判決，3家賓館各賠償小燕人身損害賠償金及精神損害賠償金5000元。

馬先生說，一審宣判後，他們向臨夏州中院提出上訴，一家賓館也上訴。馬先生說，臨夏州中院二審認為，一審判決認定事實清楚，判決駁回上訴。「我們對二審判決感到遺憾，將考慮申訴」，他說。