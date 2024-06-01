夫家暴16次 掛糞袋成都女獲准離 女兒撫養權歸她

被家暴16次需終身掛糞袋的小謝。(取材自新黃河)

成都女子小謝兩年被丈夫賀某陽家暴 16次、需要終身掛糞袋的事件，從2023年4月事發以來，每次的進展都牽動網民關注。近日小謝與丈夫的離婚訴訟案，在成都武侯區人民法院宣判，法院判決准予小謝與賀某陽離婚，女兒由小謝撫養。走出法院後，小謝說，「我終於自由了，明天陪孩子過六一兒童節」。

封面新聞報導，在此次離婚糾紛案中，原告小謝提出八項訴訟請求，包括判決原被告離婚、女兒隨原告生活、分割夫妻共同財產、支付損害賠償等。

法院經審理認為，原告提交的證據足以認定，在婚姻關係存續期間，賀某某多次實施家庭暴力行為，判決准予謝某某與賀某某離婚。按照最有利於未成年子女的原則，判決女兒由謝某某直接撫養。對於賀某某被控犯故意傷害罪、虐待罪一案，目前被害人謝某某正在進行傷殘等級鑑定和損傷程度補充鑑定，將擇期審理。

庭審結束，法院判決准予小謝與賀某陽離婚，女兒由小謝撫養，法院外，很多市民自發為她加油，小謝激動地對著鏡頭說，「我一定會加油的。」

南方都市報此前報導，小謝與丈夫賀某陽2021年5月結婚，小謝稱，賀某陽第一次對她家暴是在2021年上半年，賀某陽掐住她的脖子扇，巴掌當時她剛查出懷孕。往後的兩年時間，小謝一次次的頻繁被家暴。

2023年4月24日，小謝向武侯法院提交了人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被法院受理。小謝說，當晚，賀某陽將其帶至一酒店對其施暴，多次拳打腳踢小謝胸腹部，致她肋骨骨折、十二指腸斷裂、小腸梗阻、腎肺胰等損傷，留下終身殘疾，需終身掛著糞袋生活。