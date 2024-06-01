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上海網店主為12雙襪 奔千里赴河南抓「白嫖黨」

中國新聞組╱綜合報導
圖為女店主售賣的襪子。(取材自上游新聞)
圖為女店主售賣的襪子。(取材自上游新聞)

為了12雙襪子，一名網店女店主一家人不惜血本從上海駕車奔波1000多里到河南向「白嫖黨」維權。薅羊毛的男子沒想到女店主會為了總價不到100元（人民幣，下同）的襪子上門，當場道歉並賠償車馬費3500元；女店主則花7000多元買物資發放給當地弱勢村民。

所謂「白嫖黨」，指的是免費得到原本需付費才能獲取的東西。北京青年報報導，網店女店主「米粒麥子媽媽」（以下簡稱米粒媽媽）表示，該網店的襪子一盒有七雙，日前有買家用兩個姓名、兩個電話、兩個地址買了兩盒襪子並退貨，但在米粒媽媽收到退貨快遞時，發現兩個地址離得很近，而每個盒子裡面都只剩下一雙襪子；她判斷有人利用網路平台的漏洞買多退少，想要從店主身上薅羊毛的方式占小便宜。

米粒媽媽先嘗試聯繫對方查問原因，沒想到電話另一端的人否認是買家，另一個號碼則無人接聽。米粒媽媽不想讓不誠信的「白嫖」行為成為一種社會風氣，他決定向買家當面討一個說法，於是她們一家人踏上特殊的維權之路，從上海跋涉千里到河南開封通許縣。「我知道我到千里之外去追襪子，很多粉絲會認為我小題大做，但是即便因此關閉店鋪，我也要走這一趟，我想通過這件事給所有白嫖黨上一課。」

據報導，透過通許縣當地村委會主任張強的幫忙，米粒媽媽找到了29歲的男子蘇傑，他承認自己就是買家，並願意退還不勞而獲得到的襪子。買家蘇杰說，對這個事情很後悔，當天就向米粒媽媽道歉，「沒想到遇到較真兒的店主，對方跋涉千里前來討說法。」

村委會主任張強說，經過協商，蘇傑願意承擔米粒媽媽為此次維權造成的損失3500元。米粒媽媽隔天還買了不少米麵糧油和牛奶之類的物品，到村裡發放給家裡條件不好的老人和留守兒童。米粒媽媽說，希望對方可以改過自新，並告誡白嫖黨們不要在法律的邊緣試探，為村裡人買東西共花費了7000餘元，是希望這件事以善字作為結尾。

此事件在網路上引起討論，不少網店店主對米粒媽媽的做法點讚，說她做了很多商家不敢做的事情；但也有人認為有些小題大做，「得饒人處且饒人，感覺有點過了，為了十幾雙襪子不至於吧。」

女店主拿出7000多元買東西送給村民。(取材自上游新聞)
女店主拿出7000多元買東西送給村民。(取材自上游新聞)

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