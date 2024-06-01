懷孕被當腎病 女大生疑被誤診亡 河南醫院阻鑑定

圖為涉事的河南南陽鄧州市人民醫院。(取材自奔流新聞)

本該上大二的麗麗（化名），如今卻和家人陰陽兩隔。今年2月，寒假回家的麗麗因身體發胖到河南 南陽鄧州市人民醫院檢查，被確診為腎病綜合症。住院治療五天，因病情嚴重轉院搶救，最後不治身亡；家屬稱懷孕7個月的女兒被當腎病誤診、誤治，想申請醫療鑑定，卻因院方沒有提交資料，導致鑑定中止。

奔流新聞報導，龐先生夫婦一直在杭州打工，今年2月7日，夫妻倆回到老家時，發現平時消瘦的女兒胖了不少，還說肚子有些疼，龐先生便帶女兒到鄧州市人民醫院就診，被診斷為腎病綜合症，入住醫院腎內科治療。

沒想到，大年初二（2月11日）晚，麗麗呼吸困難昏迷不醒，腎內科邀請其他科室醫師會診，進行氣管插管和呼吸機治療無效果後，2月12日轉院南陽市第一人民醫院搶救，醫師發現麗麗懷孕並胎死腹中，會診後認為是妊娠合併心臟病 ，胎死宮內，孕期超過31周。

2月12日上午，麗麗再被轉到南陽市中心醫院，立即安排剖宮取胎手術。術後，麗麗昏迷持續到2月20日死亡。

據報導，令家人不滿的是，懷孕的麗麗被南陽鄧州市人民醫院誤診成腎病，誤治、誤用大量激素治療，還進行腎穿刺手術，「這些藥基本全是妊娠期禁用的」，最後導致失去生命。為了查明女兒的死因，父親龐先生申請了醫療事故技術鑑定，但是鄧州市人民醫院沒有提交鑑定材料，導致鑑定中止。

龐先生說，他們和院方溝通過，醫師也承認他們有責任，但就是不解決問題，「如今事發快四個月了，女兒還在殯儀館。」龐先生兒子說，「我爸媽精神受打擊也沒辦法打工，協商行不通，法律途徑也走不通，真不知道該怎麽辦了。」