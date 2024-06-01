歌頌「降將」? 砸6億抗日大片「援軍明日到達」被傳被封殺

原定於6月28日在中國各地上映的戰爭電影「援軍明日到達」能否如期上映引關注。(取材自微博)

今年是抗日戰爭衡陽保衛戰80周年，以此戰役為背景的戰爭電影「援軍明日到達」原定6月28日在中國上映，近日卻傳出疑因宣揚降將方先覺的形象，被指「投降光明論」而取消上映，該片的官方微博 與相關文章、評論也都被撤下。這部這部投資近6億元人民幣(約8285萬美元)的抗戰大片是否會如期上映，引發關注。

來源：YouTube

據自由亞洲電台報導，演員陣容強大的「援軍明日到達」，講述由于和偉飾演的國民革命軍第十軍軍長方先覺率領1萬8000名將士與衡陽4000餘名同胞，面對日軍10餘萬人壓境，以血肉之軀堅守衡陽46天並重創日軍的故事。此片籌備八年，已獲准上映，並入選湖南省委宣傳部「十四五重點電影精品工程」，有評論預估其票房可達60億元。

為真實還原歷史，編劇劉和平不斷尋訪抗戰老兵及老兵後人，查閱真實影像資料，遍覽檔案史籍，歷時4個月一比一復刻了80年前的衡陽城中心地帶，力求最大限度地真實展現「衡陽保衛戰」。

該片還沒上映就引發熱議，不少影迷相當期待，但也有許多網民抵制，原因是認為不應該突出方先覺，宣揚一名降將。環球時報前總編輯胡錫進5月27日在個人微博發文對此評論說，「一些人還沒看片就從政治上對它予以否定，我覺得真是不應該」。

不過，就在當天，「援軍明日到達」微博官方帳號突然清空所有內容，關閉評論區，網民大部分評論被封禁。微博站方表示，在該電影相關討論中，個別用戶發布鼓噪投降主義，炒作歷史虛無主義，泛化攻擊中國電影審查制度以及中國制度體制，對此站方予以嚴肅處置。

5月28日，中國各媒體網站有關「援軍明日到達」一片的介紹和上映時間也全部撤下，百度百科裡有關此片的介紹也被刪除，只顯示「404」。有網民發帖表示，影片大肆宣揚「投降光明論」，並稱「國共共同抗戰，為什麼無限拔高國民黨 ？」

報導引述湖南株洲時事評論人士郭閩說，當時在審查時，允許他們拍攝這類題材，否則也不會拍攝這部電影。導演可能沒有想到會是今天這種結果。

時事評論人士陸軍表示，中國的宣傳機器對影視作品審查極嚴，往往拔高共產黨 的作用，矮化國民黨抗日，以至於嚴重歪曲了歷史；「關鍵不是這部影片拍攝是否真實，關鍵還是表現國民黨抗日如此積極，共產黨的八路軍形象沒有那麼偉大光榮正確，這跟網民心目中接觸到的影視作品當中國民黨和共產黨的形象反差太大」。