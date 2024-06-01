恒大遭罰41億 許家印挨罰4700萬 終身禁入證券市場

許家印被終身禁入證券市場。(取材自央視新聞客戶端)

本報系聯合報報導，在事先告知書發布兩個多月後，中國證監會對恒大 地產以及其創辦人許家印重罰5月31日出爐。證監會31日宣布，對恒大地產集團涉及債券 欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，對恒大地產重罰人民幣41.75億（約5.76億美元），對時任董事長許家印重罰4700萬元，並終身禁入證券 市場。

證監會同時指出，正推動對相關仲介機構的調查，雖然證監會並未具體點名，但是四大會計師事務所之一的普華永道（Pwc）與恒大地產曾經保持14年的合作關係。普華永道曾對恒大地產2019、2020年年報出具了標準無保留意見的審計報告。而這兩年正是恒大地產業績造假高峰。

金融界報導，證監會認定，2019年至2020年期間，恒大地產透過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。

另據每日經濟新聞報導，鑑於許家印決策並組織實施財務造假手段特別惡劣情節特別嚴重依據證券法第221條和2015年證券市場禁入規定(證監會令第115號)第3條第1項、第5條第3項的規定對許家印採取終身證券市場禁入措施。

對此，網友紛紛表示，「罰4700億元也行啊，反正4700元也沒有，數字隨便喊」、「大膽點罰1兆」、「經常發債的都知道，錢到手了就是我的了，後面管他怎麼樣，反正我又不可能還」。