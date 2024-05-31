怕父親家暴不想回中國？20歲女留學生在新加坡跳樓亡

李佳軒。（取材自揚子晚報）

留學新加坡 的20歲寧波女孩李佳軒，5月23日在她住所相鄰單元底層天井處墜亡。李佳軒父親李先生說，他於5月24日凌晨趕到了新加坡，已將女兒的骨灰帶回國內。不過，李佳軒生前多位好友表示，她曾多次被其父親家暴 ，「她說回國面對父親讓她感到很恐懼，一想到要回家就想從樓上跳下去。」

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極目新聞報導，李先生稱，2016年，他拿出所有積蓄送女兒去新加坡讀國際學校。今年5月，女兒在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請了香港、澳門、澳洲等多所學校本科入學，原將在6月1日畢業，計畫回國等待申請大學錄取結果。女兒墜亡兩天前還通過視頻電話，沒有不妥。

疑惑的是，女兒一共有兩部手機、兩台筆記本電腦、一部平板電腦以及一部Apple Watch，事發後能找到的只有一台久未使用的筆記本電腦，其他電子設備都不清楚去向。按照當地警方的要求，在24日晚7時許，他只好同意先將女兒的遺體火化。

李先生說，他了解到，5月23日凌晨2時左右，女兒還跟兩名好友有過在線聯繫。女兒學業上沒有任何壓力，有一個交往了半年以上的男友，是同校學生來自廣西。女兒墜亡後，這名男生使用她的微信 ，自報姓名給李先生發了消息。

紅星新聞報導，李佳軒的男友張成說，李佳軒曾多次向自己表達懼怕父親的情緒，也曾多次向自己發送遭到父親毆打後的傷情照片。墜樓那晚，自己並未和女友在一起。據她最後一個聯繫過的朋友提供了兩人聊天紀錄及監控，「佳軒生前從凌晨3時多就獨自在小區高處坐了幾個小時後才選擇跳下。」

兩人去年12月聊天紀錄顯示，李佳軒說：「我又被我爸打了。他又生氣了，然後抓著我的頭往椅子上撞」「他就拿著木棍子堵著我，抽我的手，然後拿拖鞋打我的頭，我真的要瘋了。一個假期比一個假期嚴重……」。

聊天紀錄中，李佳軒稱遭到父親的毆打。（取材自紅星新聞）

揚子晚報也指出，李佳軒生前多位好友表示，李佳軒曾被其父親家暴，「她說她曾被父親用玻璃瓶把腦袋砸出血、今年3月在新加坡酒店施暴，他爸爸還會抓起佳軒的頭往椅子上砸。4月30日，她還發語音給我們表示自己很絕望，說回國面對父親讓她感到很恐懼，一想到要回家就想從樓上跳下去。」一名寧波知情人稱，李先生在喝醉後會打孩子。