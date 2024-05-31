我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

怕父親家暴不想回中國？20歲女留學生在新加坡跳樓亡

中國新聞組／綜合報導
李佳軒。（取材自揚子晚報）
李佳軒。（取材自揚子晚報）

留學新加坡的20歲寧波女孩李佳軒，5月23日在她住所相鄰單元底層天井處墜亡。李佳軒父親李先生說，他於5月24日凌晨趕到了新加坡，已將女兒的骨灰帶回國內。不過，李佳軒生前多位好友表示，她曾多次被其父親家暴，「她說回國面對父親讓她感到很恐懼，一想到要回家就想從樓上跳下去。」

來源：YouTube

極目新聞報導，李先生稱，2016年，他拿出所有積蓄送女兒去新加坡讀國際學校。今年5月，女兒在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請了香港、澳門、澳洲等多所學校本科入學，原將在6月1日畢業，計畫回國等待申請大學錄取結果。女兒墜亡兩天前還通過視頻電話，沒有不妥。

疑惑的是，女兒一共有兩部手機、兩台筆記本電腦、一部平板電腦以及一部Apple Watch，事發後能找到的只有一台久未使用的筆記本電腦，其他電子設備都不清楚去向。按照當地警方的要求，在24日晚7時許，他只好同意先將女兒的遺體火化。

李先生說，他了解到，5月23日凌晨2時左右，女兒還跟兩名好友有過在線聯繫。女兒學業上沒有任何壓力，有一個交往了半年以上的男友，是同校學生來自廣西。女兒墜亡後，這名男生使用她的微信，自報姓名給李先生發了消息。

紅星新聞報導，李佳軒的男友張成說，李佳軒曾多次向自己表達懼怕父親的情緒，也曾多次向自己發送遭到父親毆打後的傷情照片。墜樓那晚，自己並未和女友在一起。據她最後一個聯繫過的朋友提供了兩人聊天紀錄及監控，「佳軒生前從凌晨3時多就獨自在小區高處坐了幾個小時後才選擇跳下。」

兩人去年12月聊天紀錄顯示，李佳軒說：「我又被我爸打了。他又生氣了，然後抓著我的頭往椅子上撞」「他就拿著木棍子堵著我，抽我的手，然後拿拖鞋打我的頭，我真的要瘋了。一個假期比一個假期嚴重……」。

聊天紀錄中，李佳軒稱遭到父親的毆打。（取材自紅星新聞）
聊天紀錄中，李佳軒稱遭到父親的毆打。（取材自紅星新聞）

揚子晚報也指出，李佳軒生前多位好友表示，李佳軒曾被其父親家暴，「她說她曾被父親用玻璃瓶把腦袋砸出血、今年3月在新加坡酒店施暴，他爸爸還會抓起佳軒的頭往椅子上砸。4月30日，她還發語音給我們表示自己很絕望，說回國面對父親讓她感到很恐懼，一想到要回家就想從樓上跳下去。」一名寧波知情人稱，李先生在喝醉後會打孩子。

對此，李先生回應稱，「抓著頭往椅子上砸」實為爭執中孩子摔到了椅子上，從未有過「玻璃瓶把腦袋砸出血」，也從未在酒後對女兒施暴。「拿棍子打孩子」，所用木棍為撓癢癢棍，在教育過程中，曾打過女兒手心。

李佳軒發給男友照片，稱腿部被父親毆打。（取材自紅星新聞）
李佳軒發給男友照片，稱腿部被父親毆打。（取材自紅星新聞）

新加坡 家暴 微信

上一則

年輕人用「蕉綠」打敗焦慮 大廠員工離職賣水培香蕉月入200萬

下一則

駭人…江西13歲女抱走鄰居2歲童17樓扔下 警：疑犯智力障礙

延伸閱讀

司法部：涉嫌製造散播惡意軟體 中國公民星國落網

司法部：涉嫌製造散播惡意軟體 中國公民星國落網
新加坡將擴大境內資料中心規模35% 為量子運算戰略砸逾2億美元

新加坡將擴大境內資料中心規模35% 為量子運算戰略砸逾2億美元
中國留學生協會 主席團競選啟動

中國留學生協會 主席團競選啟動
新加坡航空班機亂流迫降事件 仍有43人住院治療

新加坡航空班機亂流迫降事件 仍有43人住院治療

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
在東京出席「亞洲的未來」國際論壇的馬來西亞前總理馬哈迪。 (觀察者網)

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

2024-05-24 21:30

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針